На Харьковщине найден огромный схрон боеприпасов и взрывчатки. Фото

В городе Люботин на Харьковщине полицейские обнаружили схрон с большим количеством боеприпасов и взрывчатых веществ.

На сайте Национальной полиции сообщается, что правоохранители получили информацию о хранении оружия в одном из районов Харьковской области и установили, что схрон находится в гараже в Люботине.

В течение 28 и 29 августа полицейские с привлечением взрывотехнической службы проводили санкционированный обыск, в ходе которого обнаружили много боеприпасов.

В частности, в подвальном помещении гаража изъяли 472 корпуса ручных гранат различного типа, 480 запалов типа "УЗРГМ", 668 гранатометных выстрелов различного типа, 121 пусковых ракетных двигателей, 49 реактивных противотанковых гранат различного типа, 66 ручных дымовых гранат. Также изъято 20 сигнальных, осветительных, минометных и противопехотных мин, выстрел из осколочно-фугасный снаряд.

Оружие хранилось в гараже. npu.gov.ua

Кроме того, среди изъятого – 55 ящиков с патронами различного калибра, а это почти 62 000 патронов, а также 20 тротиловых шашек общим весом 5 кг.

Также найдено 7 кг пластида, 1,5 кг другого взрывчатого вещества, взрывные устройства, другие боеприпасы и вспомогательные военные средства.

Происхождение изъятых боеприпасов и круг лиц, причастных к организации незаконного хранения, устанавливается.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 263 УК (ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывных веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения). Наказание по этой статье – лишение свободы от двух до семи лет.

Начато уголовное производство. npu.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее возле поселка Пески в Луганской области был обнаружен тайник с оружием и боеприпасами террориста, который причастен к подрыву моста в поселке Подгоровка. Злоумышленник скрывается от правосудия на временно неподконтрольной украинской власти территории.

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