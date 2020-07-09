На Харьковщине мужчина прорывался через границу с РФ: Госпогранслужба показала забавное видео

На Харьковщине задержали мужчину при попытке пересечь украинско-российскую границу. Госпогранслужба Украины

В Харьковской области ночью 9 июня мужчина попытался преодолеть пограничные инженерные заграждения, чтобы попасть на территорию РФ.

Об этом сообщил сайт Госпогранслужбы Украины. Там же опубликовали видео попытки нарушения украинско-российской границы.

Нарушитель направлялся со стороны украинского населенного пункта Гоптовка в направлении российской Нехотеевки. У линии инженерных заграждений он появился после полуночи.

Пограничники отдела "Дергачи" зафиксировали "незваного гостя" с помощью стационарных тепловизионных камер, которыми оборудован этот участок.

Нарушителя задержали после преодоления заградительного забора. За попытку незаконного пересечения государственной границы на него составили протокол административного правонарушения.

Как сообщал OBOZREVATEL, на пункте пропуска "Шегини" во Львовской области двое украинцев перелезли через забор во время брифинга начальства Государственной пограничной службы. Их оштрафовали.