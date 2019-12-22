На Харьковщине произошло масштабное ДТП с полицейским авто: много пострадавших

В воскресенье, 22 декабря, в городе Валки Харьковской области произошло ДТП с участием служебной полицейской машины. В результате пострадали четыре человека.

Инцидент произошел на трассе "Киев-Харьков-Довжанский", информирует пресс-служба областной полиции.

Известно, что автомобиль ВАЗ-2106 с прицепом совершал левый поворот в сторону автозаправочной станции и столкнулся с полицейским Mitsubishi Outlander, который двигался во встречном направлении.

Фото с места аварии hk.npu.gov.ua

После аварии трое полицейских в возрасте от 40 до 45 лет и 51-летний водитель легковушки с травмами различной степени тяжести были доставлены в Валковскую районную больницу.

Информация о происшествии зарегистрирована в Валковском отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Фото с места аварии hk.npu.gov.ua

Фото с места аварии hk.npu.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, за 10 месяцев 2019 года вУкраине произошло 122 354 ДТП. В них погибли 2 716 человек и пострадали 26 739 человек.

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