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4 июня • обновлено в 10:54
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На границе с Крымом разоружили украинских военных, чтобы не раздражать россиян – Бабин

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Украинский военнослужащий 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, которого похитили российские военные 30 мая на админгранице с Крымом, был безоружен.

По мнению бывшего постоянного представителя президента Украины в АР Крым, а также эксперт ad hoc ОБСЕ Бориса Бабина, случившееся стало следствием непродуманности украинской политики относительно Крыма. Об этом он рассказал в интервью “Апострофу”.

По мнению политика, в Украине сложилась иллюзия, что линия разграничения с Крымом – это курорт, а военные находятся там для “галочки”.

На границе с Крымом украинских военных разоружили, чтобы не раздражать россиян

На границе с Крымом украинских военных разоружили, чтобы не раздражать россиян

ТСН

“Мы забыли о том, что такое война, что враг в Крыму и на Донбассе – один и тот же, – говорит Бабин. – И это политическая проблема, когда вместо того, чтобы повышать обороноспособность регионов, приближенных к Крыму, мы строим какой-то непонятный хаб на Чонгаре. Об этом, кстати, уже заключен соответствующий меморандум между Минокупации и Мининфраструктуры и компанией SOCAR, которая будет торговать там непонятно чем и непонятно с кем”.

Также эксперт объяснил, почему украинский военный находился на посту без оружия.

“Есть информация, что наш военный был без оружия, чтобы не раздражать "российских партнеров", совместно с которыми строят хаб. Поэтому мы и торгуем с оккупантами нефтепродуктами, еще чем-то, строим центры предоставления админуслуг. Это является следствием непродуманности нашей политики относительно Крыма в целом”, – заключил Бабин.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинскому военному, которого в Крыму похитила ФСБ, озвучили обвинения.

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
Борис Бабин
Место
Украина
Теги
пропал человек Вооруженные силы Украины
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