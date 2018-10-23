На границе России и Украины произошел дикий инцидент с трупом

Родня пыталась перевезти через пограничный пункт пропуска "Гоптовка" на украинско-российской границе в Дергачевском районе Харьковской области труп женщины, выдавая ее за живую.

Об этом рассказал помощник главы Государственной пограничной службы Олег Слободян на своей странице в Facebook, уточнив, что Ford российской регистрации под управлением гражданина РФ прибыл к пункту около 17:30.

"В качестве пассажира в автомобиле находился гражданин Украины, сын водителя. При осмотре транспортного средства на заднем сиденье правоохранители обнаружили труп женщины, которая была посажена и пристегнута ремнем безопасности как живой человек. Уже потом после обнаружения трупа, водитель, который оказался мужем умершей женщины, предоставил пограничникам свидетельство о смерти от 22 октября, выданное компетентными органами РФ", – рассказал Слободян.

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Правонарушители заявили пограничникам, что пытались перевезти на территорию Украины труп своей родственницы под видом пассажирки, чтобы похоронить ее в Запорожской области.

"Российские правоохранители, которые несут службу в смежном к Гоптовке пункте пропуска "Нехотеевка" не увидели в перемещении трупа таким образом ничего удивительного, и после всех контрольных операций выпустили транспортное средство с территории РФ. Сейчас продолжаются следственные действия, направлено уведомление в Нацполицию о совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.115 УК "Умышленное убийство", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, летом российские пограничники ввели ограничение на пропуск авто с украинской регистрацией через пункт пропуска "Гоптовка".