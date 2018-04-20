На глазах полицейских: в Запорожье пьяный водитель сбил трех женщин на переходе

В Запорожье на глазах патрульных пьяный водитель Mazda сбил трех женщин, которые переходили дорогу на зеленый свет.

Водитель пытался скрыться и врезался в машину полиции, передает ТСН.

От патрульных нарушитель пытался оторваться дворами, где только чудом не сбил еще и женщину с ребенком, когда несся по тротуару.

После того, как Mazda врезалась в автомобиль полиции, из машины выпрыгнули парень и девушка, которые пытались убежать. Их задержали.

Выяснилось, что за рулем Mazda был 19-летний парень. Автомобиль принадлежит не ему, водительского удостоверения у водителя нет.

Сбитые пешеходы получили сильные ушибы, однако в госпитализации не нуждались.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в центре Киева пьяный водитель устроил жесткое ДТП.