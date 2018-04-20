На Донбассе завязались новые бои: ВСУ выстояли

На Донбассе 19 апреля террористы опять атаковали украинских военных из запрещенного минскими договоренностями оружия.

В частности, за сутки они 35 раз открывали огонь, передает пресс-центр АТО. В результате, двое защитников Украины получили ранения.

Так, на донецком направлении из запрещенных 120 мм минометов боевики вели огонь по нашим укреплениям в Песках и Опытном.

Также близПесков и Авдеевки наши воины были обстреляны из минометов калибра 82 мм. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия огонь велся по украинским опорным пунктам вблизи Шахты "Бутовка", Водяного, Авдеевки, Лебединского и Каменки. Кроме того, стрелковое оружие оккупанты применили неподалеку Марьинки, Пищевика и Гнутово.

На луганском направлении из гранатометов агрессор открывал огонь по украинским позициям в районе населенных пунктов Станица Луганская, Майское и Артема.

Как сообщал "Обозреватель", ранее журналисты показали позиции сил АТО на передовой в районе Светлодарской дуги (Донецкая область).