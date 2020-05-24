На Донбассе завязались интенсивные бои: у террористов большие потери

Защитники ликвидировали 4 оккупантов и не менее 7 ранили

ВСУ дали отпор захватчикам и заставили их прекратить огонь

Они нарушили режим тишины 11 раз, в том числе – из запрещенного Минскими договоренностями оружия

За минувшие сутки российские террористы ранили одного украинского воина

За прошедшие сутки, 23 мая, российские оккупанты на Донбассе ранили одного украинского защитника. Впрочем, по данным разведки, Объединенные силы дали отпор захватчикам и в ответ уничтожили четырех российских оккупантов и не менее семи ранили.

Об этом сообщается на официальной странице штаба ООС в Facebook. Отмечается, что в целом вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.

В частности, противник обстрелял позиции украинской армии из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

"Для подавления огневых средств противника наши воины оперативно применили штатное вооружение и четко дали понять оккупантам, что их преступная деятельность не останется безнаказанной. После чего захватчики прекратили свою активность", – сообщается в сводке.

Воин ООС "112 Украина"

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг осуществлял обстрелы на следующих направлениях:

трижды – в окрестностях Каменки: утром с использованием ручных противотанковых гранатометов, а после обеда и с наступлением темноты – из артиллерийских систем калибра 122 мм, использовав 32 артиллерийских снаряда.

У Авдеевки и дважды вблизи Гнутово противник задействовал 120 мм минометы.

Неподалеку Старогнатовки оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а рядом с Верхнеторецким применяли снайперское оружие.

Однако воины ООС решительно задействовали огневые средства, и на свои наглые действия захватчики получили достойный ответ.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" террористы активизировались на таких участках:

у Майорска российские оккупационные войска выпустили 20 мин 82-го и 120-го калибров.

Неподалеку населенных пунктов Сизое и Крымское вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по нашим позициям из 82 мм минометов.

Но удерживая оборону и сохраняя контроль над обстановкой, украинские военнослужащие действовали решительно и жестко ответили враждебным подразделениям, заставляя оккупационные войска прекратить свою деятельность.

С начала текущих суток, 24 мая, российские вооруженные формирования активности не проявляли, потерь среди украинских защитников нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе в субботу, 23 мая, снайпер российско-оккупационных войск ранил украинского военнослужащего.

Со своей стороны ВСУ в тот день уничтожили под Ясиноватой террориста-гранатометчика "ДНР" Артема Мерцалова с позывным "Сурик".

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