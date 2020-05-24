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24 мая • обновлено в 08:05
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На Донбассе завязались интенсивные бои: у террористов большие потери

  • За минувшие сутки российские террористы ранили одного украинского воина

  • Они нарушили режим тишины 11 раз, в том числе – из запрещенного Минскими договоренностями оружия

  • ВСУ дали отпор захватчикам и заставили их прекратить огонь

  • Защитники ликвидировали 4 оккупантов и не менее 7 ранили

2.1т
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За прошедшие сутки, 23 мая, российские оккупанты на Донбассе ранили одного украинского защитника. Впрочем, по данным разведки, Объединенные силы дали отпор захватчикам и в ответ уничтожили четырех российских оккупантов и не менее семи ранили.

Об этом сообщается на официальной странице штаба ООС в Facebook. Отмечается, что в целом вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.

В частности, противник обстрелял позиции украинской армии из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

"Для подавления огневых средств противника наши воины оперативно применили штатное вооружение и четко дали понять оккупантам, что их преступная деятельность не останется безнаказанной. После чего захватчики прекратили свою активность", – сообщается в сводке.

Воин ООС

Воин ООС

"112 Украина"

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг осуществлял обстрелы на следующих направлениях:

  • трижды – в окрестностях Каменки: утром с использованием ручных противотанковых гранатометов, а после обеда и с наступлением темноты – из артиллерийских систем калибра 122 мм, использовав 32 артиллерийских снаряда.

  • У Авдеевки и дважды вблизи Гнутово противник задействовал 120 мм минометы.

  • Неподалеку Старогнатовки оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а рядом с Верхнеторецким применяли снайперское оружие.

Однако воины ООС решительно задействовали огневые средства, и на свои наглые действия захватчики получили достойный ответ.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" террористы активизировались на таких участках:

  • у Майорска российские оккупационные войска выпустили 20 мин 82-го и 120-го калибров.

  • Неподалеку населенных пунктов Сизое и Крымское вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по нашим позициям из 82 мм минометов.

Но удерживая оборону и сохраняя контроль над обстановкой, украинские военнослужащие действовали решительно и жестко ответили враждебным подразделениям, заставляя оккупационные войска прекратить свою деятельность.

С начала текущих суток, 24 мая, российские вооруженные формирования активности не проявляли, потерь среди украинских защитников нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Вооруженные силы Украины
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