На Донбассе завязались интенсивные бои: террористы понесли потери

На Донбассе 5 июня на отдельных направлениях продолжались интенсивные боевые действия. По данным разведки, двух оккупантов уничтожено, четверо ранены.

Напряженной обстановка оставалась в районах населенных пунктов Причепиловка, Крымское Новотошковское, что на луганском направлении, Опытное и Новотроицкое на донецком направлении, передает пресс-центр Операции Объединенных сил.

На прекращались боевые действия с применением стрелкового оружия в районе населенных пунктов Лебединский и Широкино вблизи Мариуполя.

Всего противник 31 раз нарушил режим прекращения огня.

"Активная оборона позиций подразделениями Объединенных сил не позволила врагу продвижение в сторону наших оборонительных рубежей", - сказано в сообщении.

Вместе с тем, оккупанты активизировали усилия в разведке с применением БПЛА. Так, утром 5 июня подразделения радиотехнических войск из состава Объединенных сил своевременно обнаружили и идентифицировали воздушную цель, которой оказался БПЛА российского производства "Орлан-10", а дежурные подразделения зенитных ракетных войск уничтожили цель на подлете к району, который интересовал врага.

Во время боевых действий за прошедшие сутки три наших военнослужащих получили ранения и были госпитализированы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 4 июня, подразделения Объединенных сил не позволяли противнику улучшить тактическое положение, вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику.