Стягивают гаубицы и "Гиацинты": на Донбассе засекли тяжелую артиллерию террористов

На Донбассе зафиксирована переброска тяжелой артиллерии с территории Российской Федерации. Так, оккупанты массово везут на восток Украины гаубицы, системы "Гиацинт" и другую военную технику.

Об этом говорится в новой сводке на сайте "Информационного сопротивления" за период с 31 декабря по 13 января.

"В районе населенного пункта Хрустальный фиксировалось перемещение до 12 единиц 152-мм гаубиц типа 2А65 "Мста-Б" и до восьми единиц 152-мм орудий 2А36 "Гиацинт-Б". В районе Старобешево зафиксировано перемещение трех единиц БТР-70/80 и двух "Уралов" армейского типа в юго-западном направлении. В районе населенного пункта Белый фиксировалось в течение двух суток активное движение автотранспорта армейского типа по направлению к Белореченскому и к Юбилейному", – отмечается в сообщении.

Российская гаубица Минобороны РФ

Кроме того, с 10 по 13 января на полигоне "Центральный" оккупанты запланировали проведение занятий по боевой подготовке с личным составом танковых и минометных подразделений 1 и 2 АК ВС РФ. Они отработают вопросы совместного применения танковых и артиллерийско-минометных подразделений в наступательном и оборонительном видах боя.

Об усиленной подготовке россиян к обострению на фронте свидетельствует и то, что военнослужащие Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа в Московской области были подняты по тревоге.

Как сообщается на сайте Минобороны России, после получения команды о приведении соединения в повышенную степень боевой готовности его бойцы организованно получили оружие, а технику, находящуюся на временном хранении, ввели в строй.

Таманскую дивизию подняли по тревоге Минобороны России

Таманскую дивизию подняли по тревоге Минобороны России

Таманскую дивизию подняли по тревоге Минобороны России

"После выполнения действий боевой готовности военнослужащие выдвинулись на технике в исходный район на железнодорожную станцию для выполнения нормативов по практической погрузке ее на эшелоны. В течение восьми часов два эшелона были полностью загружены боевыми машинами пехоты БМП-2, гаубичными самоходными артиллерийскими установками "Мста-С", инженерными машинами разграждения ИМР-3М, бронетранспортерами БТР-80", – говорится в сообщении ведомства оккупантов.

Таманскую дивизию подняли по тревоге Минобороны России

Таманскую дивизию подняли по тревоге Минобороны России

Таманскую дивизию подняли по тревоге Минобороны России

Как сообщал OBOZREVATEL, на временно оккупированной территории Донбасса в очередной раз обнаружили российское вооружение, которое находится там с нарушением Минских договоренностей. Дислокацию вражеской тяжелой артиллерии на Луганщине зафиксировала украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения.

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