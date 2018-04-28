На Донбассе вводят особый порядок: что изменится

В конце апреля официально завершается Антитеррористическая операция на оккупированном Донбассе.

Тех, кто остается на этих территориях, ожидают новые правила, связанные с введением особого порядка, сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

Будет особый порядок

Он предусматривает предоставление органам сектора безопасности и обороны, другим государственным органам Украины, специальных полномочий, необходимых для осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях.

В каком случае будут предоставлятся особые полномочия:

- угроза применения средств поражения, в том числе ракетных войск и артиллерии, реактивных систем залпового огня и авиации;

- угроза совершения террористических актов и диверсий;

- движение военных колонн;

- проведение мероприятий по поиску и уничтожению диверсионно-разведывательных сил противника;

- проведение мероприятий разминирования местности и объектов;

- проведения мероприятий боевой и оперативной подготовки;

- проведение мероприятий оперативно-розыскной работы;

- возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- проверка готовности сил и средств объединенных сил к выполнению задач по назначению;

- обеспечение безопасности перемещения и пребывания высшего военно-политического руководства государства, представителей государств-партнеров.

На что имеют право силовики в зоне проведения операции:

- применять в случае крайней необходимости оружие и специальные средства;

- применять в случае крайней необходимости оружие и специальные средства к лицам, совершившим или совершающим правонарушения или другие действия;

- задерживать и доставлять в органы Национальной полиции Украины;

- проверять у граждан и должностных лиц документы, удостоверяющие личность;

- осуществлять личный досмотр граждан, досмотр вещей, транспортных средств;

- временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах;

- входить (проникать) в жилые и иные помещения, на земельные участки, принадлежащие гражданам на территорию и в помещения предприятий, учреждений и организаций, проверять транспортные средства;

- использовать в служебных целях средства связи и транспортные средства, в том числе специальные, принадлежащие гражданам.

Где район боевых действий

Районом боевых действий считать район, что охваченный боевыми действиями вдоль линии соприкосновения, где подразделения Вооруженных Сил Украины, других военных формирований и правоохранительных органов выполняют боевые задачи по недопущению прорыва противника в глубину территории государства.

Где зона безопасности

Это Виноградное, Курахово, Очеретяное, Розивка, Вовчеяровка, Белая гора, Новоайдар, Садки, Макаровка, Простяное, вдоль админграницы Луганской и Харьковской областей, Ольговка, вдоль админграницы Донецкой и Харьковской областей, Знаменивка, вдоль админграницы Донецкой и Днепропетровской областей, Комишеваха, вдоль админграницы Донецкой и Запорожской областей, Урзуф, вдоль морского побережья, Приморское.

Отменяет старые и вводит новые зоны безопасности командующий ООС.

Три режима допуска

"Зеленый" - пребывание и перемещение лиц не ограничено, кроме районов ограниченного доступа.

"Желтый" допуск позволит требовать у проезжающих документы, проводить обыски людей, вещей и автомобилей. Это режим на въезде в зоны с ограниченным доступом. Попасть в "желтую" зону можно будет только при наличии оснований.

"Красный" означает, что пребывание лиц временно ограничено или запрещено - только по спецпропускам.

Как сообщал "Обозреватель", Антитеррористическая операция на Донбассе закончится в конце апреля и будет запущен новый формат пор руководством командующего Объединенного штаба.

Ранее стало известно, что численность украинской армии на Донбассе после начала операции Объединенных сил будет зависеть от обстановки.