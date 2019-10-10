На Донбассе во время вражеского обстрела погиб защитник Украины

В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе 10 октября погиб один военный.

Это боевая потеря, наступившая в результате вражеского обстрела, сообщили на странице ООС в Facebook.

"10 октября во время обстрела погиб военнослужащий Объединенных сил. Командование выражает соболезнование родным и близким погибшего", – уточнили в штабе.

Война на Донбассе prm.ua

Имя и другие личные данные погибшего защитника не сообщили. Обстоятельства смерти уточняются.

Как писал OBOZREVATEL, за 8 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня.

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