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10 октября • обновлено в 21:25
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На Донбассе во время вражеского обстрела погиб защитник Украины

1.8т Читать материал на украинском

В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе 10 октября погиб один военный.

Это боевая потеря, наступившая в результате вражеского обстрела, сообщили на странице ООС в Facebook.

"10 октября во время обстрела погиб военнослужащий Объединенных сил. Командование выражает соболезнование родным и близким погибшего", – уточнили в штабе.

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Война на Донбассе

Война на Донбассе

prm.ua

Имя и другие личные данные погибшего защитника не сообщили. Обстоятельства смерти уточняются.

Как писал OBOZREVATEL, за 8 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
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Сергеев Антон
Сергеев Антон
Бухают они по черному
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hunt andres
hunt andres
Кажный божий день дохнет всушная мразь. Это официально. В реале, думаю, потери гораздо весомее!
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
На украинских позициях в Донбассе начался хаос: военнослужащие стреляют друг в друга. Причиной стал отказ националистов в морской пехоте ВСУ выполнять «предательский» приказ командования об отводе войск от линии соприкосновения.======
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