Разыскивался МВД: на Донбассе ликвидировали террориста "Гуню". Фото

В сети показали фото ликвидированного террориста "Л/ДНР", который воевал на Донбассе против Украины.
Снимками на своей странице в Twitter поделился блогер Necro Mancer. По его данным, Геннадий Гутковский (позывной "Гуня") умер 11 декабря текущего года.
Иллюстрация. Террорист "ДНР"
Соцсети
Геннадий Гутковский
twitter.com/666_mancer
Гутковский, 1962 года рождения, был занесен в базу волонтерского сайта "Миротворец".
Там указывается, что мужчина фигурировал в ориентировках МВД как лицо, которое скрывалось от органов досудебного расследования.
Блогер отметил, что обстоятельства смерти боевика требуют уточнений.
Геннадий Гутковский
twitter.com/666_mancer
Геннадий Гутковский
twitter.com/666_mancer
Геннадий Гутковский
Миротворец
Геннадий Гутковский
Миротворец
Геннадий Гутковский
Миротворец
Геннадий Гутковский
twitter.com/666_mancer
Гутковский Геннадий Васильевич "Гуня" (Северск, 28/11/62) стал #груз200 11/12/19 (обстоятельства смерти требуют уточнения) https://t.co/37yD6tL0X2 #роа pic.twitter.com/cFaUCfs2Xz— Necro Mancer (@666_mancer) December 11, 2019
Как сообщал OBOZREVATEL, российские террористы "Л/ДНР" 10 декабря понесли очередные потери на Донбассе. Они потеряли одного оккупанта бесповоротно и двоих ранеными.
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