Разыскивался МВД: на Донбассе ликвидировали террориста "Гуню". Фото

В сети показали фото ликвидированного террориста "Л/ДНР", который воевал на Донбассе против Украины.

Снимками на своей странице в Twitter поделился блогер Necro Mancer. По его данным, Геннадий Гутковский (позывной "Гуня") умер 11 декабря текущего года.

Иллюстрация. Террорист "ДНР" Соцсети

Геннадий Гутковский twitter.com/666_mancer

Гутковский, 1962 года рождения, был занесен в базу волонтерского сайта "Миротворец".

Там указывается, что мужчина фигурировал в ориентировках МВД как лицо, которое скрывалось от органов досудебного расследования.

Блогер отметил, что обстоятельства смерти боевика требуют уточнений.

Геннадий Гутковский twitter.com/666_mancer

Геннадий Гутковский twitter.com/666_mancer

Геннадий Гутковский Миротворец

Геннадий Гутковский Миротворец

Геннадий Гутковский Миротворец

Геннадий Гутковский twitter.com/666_mancer

Как сообщал OBOZREVATEL, российские террористы "Л/ДНР" 10 декабря понесли очередные потери на Донбассе. Они потеряли одного оккупанта бесповоротно и двоих ранеными.

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