На Донбассе убили защитника Украины: фото героя

Украинским военнослужащим, который погиб на Донбассе 12 июня, был уроженец Волынской области Николай Вильчинский.

"200-й с Волыни... из Берестечка... Вильчинский Николай. 24 ОМБр. Покойся с миром", — написал на своей странице в Facebook житель Луцка Юрий Букия.

"Мы четыре дня назад с ним сидели в минимаркете в Горохове, пили кофе. Он был в отпуске... У меня просто нет слов..... Земля тебе пухом братишка!!", — написал в комментариях к посту один из друзей погибшего.

"Знакомые Николая рассказывают, что мужчина приезжал на днях в родное село Старики на крестины своей дочурки. Об обстоятельствах гибели информации мало, скорее всего это было пулевое ранение от вражеского снайпера. Тяжело раненного бойца не успели довезти до госпиталя живым. Известно также, что 25-летний Николай Вильчинский успел отслужить в АТО период одной мобилизации и где-то полгода отслужить на контракте", — написал на своей странице украинец Евгений Штурмак.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 июня бойцы Объединенных сил на Донбассе ликвидировали пятерых террористов, четверо были ранены. Также удалось уничтожить бронированную машину противника.