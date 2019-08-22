На Донбассе убили террориста "ДНР" из Кривого Рога: фото предателя

В зоне Операции Объединенных сил на Донбассе ликвидировали террориста "ДНР" Андрея "Склифа" Бабенко из Кривого Рога Днепропетровской области.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил офицер Вооруженных сил Украины, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). Он уточнил, что пособник оккупантов числился как военный преступник в списке сайта "Миротворец".

"200 бригада. 20.08.2019. Бабенко "Склиф" Андрей из Кривого Рога. 9 ошпмп 1 АК. Все будет Украина и победа за нами!" – написал защитник Украины.

Террорист Андрей Бабенко Facebook Анатолий Штирлиц - блог

Личные данные Бабенко Facebook Анатолий Штирлиц - блог

Сообщение о ликвидации оккупанта Facebook Анатолий Штирлиц - блог

Террорист "ДНР" воевал против армии Украины Facebook Анатолий Штирлиц - блог

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Донбассе были ликвидированы террорист "Л/ДНР" Евгений Подолян по прозвищу "Хач" из Крыма и пророссийский боевик Егор Борисенко по кличке "Пикассо".

Также в сети опубликовали данные ликвидированного на Донбассе террориста Алексея Кривошеева по кличке "Хантер".

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