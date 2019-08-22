На Донбассе убили террориста "ДНР" из Кривого Рога: фото предателя

В зоне Операции Объединенных сил на Донбассе ликвидировали террориста "ДНР" Андрея "Склифа" Бабенко из Кривого Рога Днепропетровской области.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил офицер Вооруженных сил Украины, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). Он уточнил, что пособник оккупантов числился как военный преступник в списке сайта "Миротворец".
"200 бригада. 20.08.2019. Бабенко "Склиф" Андрей из Кривого Рога. 9 ошпмп 1 АК. Все будет Украина и победа за нами!" – написал защитник Украины.
Террорист Андрей Бабенко
Facebook Анатолий Штирлиц - блог
Личные данные Бабенко
Facebook Анатолий Штирлиц - блог
Сообщение о ликвидации оккупанта
Facebook Анатолий Штирлиц - блог
Террорист "ДНР" воевал против армии Украины
Facebook Анатолий Штирлиц - блог
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Донбассе были ликвидированы террорист "Л/ДНР" Евгений Подолян по прозвищу "Хач" из Крыма и пророссийский боевик Егор Борисенко по кличке "Пикассо".
Также в сети опубликовали данные ликвидированного на Донбассе террориста Алексея Кривошеева по кличке "Хантер".
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