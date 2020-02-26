На Донбассе трагически погиб воин ВСУ: появилось фото Героя

Утром 26 февраля на Донбассе трагически погиб воин Вооруженных сил Украины Дмитрий Гринь. Он подорвался на неустановленном взрывном устройстве.
Информация о трагедии появилась в сводке на сайте Министерства обороны Украины. В свою очередь мэр города Шостка на Сумщине Николай Нога опубликовал фото погибшего Героя.
Дмитрий Гринь
Facebook Николая Ноги
"Сегодня Шостка понесла еще одну потерю – на фронте героически погиб житель нашего города Дмитрий Гринь, 1992 года рождения. Склоняем головы перед памятью защитника. Слава Герою!" – написал городской голова.
По его словам, после окончания школы №5 Дмитрий учился в ВПУ-19. Начиная с января 2019 года, парень проходил службу по контракту в рядах ВСУ. Был старшим водителем мотопехотного отделения и погиб во время выполнения боевых задач в районе проведения ООС.
Как сообщал OBOZREVATEL:
утром 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации пошли в атаку на Донбассе.
В результате боя, который продолжался у Золотого, ВСУ понесли тяжелые потери – погиб гранатометчик Максим Хитайлов 1997 года рождения.
Он служил в 72-ой отдельной механизированной бригаде ВСУ. Парень был родом из Полтавской области.
20 февраля террористы "ЛНР" отдали Украине тело погибшего под Золотым Героя.
21 февраля гроб с телом воина привезли в Полтаву. Там на площади перед ОГА с ним простились сотни украинцев.
22 февраля Героя похоронили в родном селе Выришальном Лохвицкого района Полтавщины.
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