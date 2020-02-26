На Донбассе трагически погиб воин ВСУ: появилось фото Героя

Утром 26 февраля на Донбассе трагически погиб воин Вооруженных сил Украины Дмитрий Гринь. Он подорвался на неустановленном взрывном устройстве.

Информация о трагедии появилась в сводке на сайте Министерства обороны Украины. В свою очередь мэр города Шостка на Сумщине Николай Нога опубликовал фото погибшего Героя.

Дмитрий Гринь Facebook Николая Ноги

"Сегодня Шостка понесла еще одну потерю – на фронте героически погиб житель нашего города Дмитрий Гринь, 1992 года рождения. Склоняем головы перед памятью защитника. Слава Герою!" – написал городской голова.

По его словам, после окончания школы №5 Дмитрий учился в ВПУ-19. Начиная с января 2019 года, парень проходил службу по контракту в рядах ВСУ. Был старшим водителем мотопехотного отделения и погиб во время выполнения боевых задач в районе проведения ООС.

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