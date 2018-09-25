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На Донбассе трагически погиб молодой боец ВСУ: в сети появилось фото

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В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе погиб украинский военный, который служил в 72-й отдельной механизированной бригаде.

Об этом говорится в микроблоге Конопляный Джмелик в Twitter. Также в сети показали фото погибшего бойца.

"У нас погибший воин, Владимир Бузовский, 72 ОМБр, родом из села Локня (Сумская область. - Ред.)", - сказано в сообщении.

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На Донбассе трагически погиб молодой боец ВСУ: в сети появилось фото
На Донбассе трагически погиб молодой боец ВСУ: в сети появилось фото

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 сентября на Донбассе были ранены трое украинских военнослужащих в результате обстрела террористов.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Объект
Вооруженные силы Украины
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Моня
Моня
Порядочный человек не пойдёт в каратели. Их гибель естественна и закономерна.
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