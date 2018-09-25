На Донбассе трагически погиб молодой боец ВСУ: в сети появилось фото

В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе погиб украинский военный, который служил в 72-й отдельной механизированной бригаде.
Об этом говорится в микроблоге Конопляный Джмелик в Twitter. Также в сети показали фото погибшего бойца.
"У нас погибший воин, Владимир Бузовский, 72 ОМБр, родом из села Локня (Сумская область. - Ред.)", - сказано в сообщении.
У нас загиблий ВОЇН, Володимир Бузовський, 72 ОМБр, родом із Локні.— Конопляний Джмелик (@dmitrosel007) 25 вересня 2018 р.
R.I.P pic.twitter.com/6c4fGrRwb2
Как сообщал OBOZREVATEL, 25 сентября на Донбассе были ранены трое украинских военнослужащих в результате обстрела террористов.
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