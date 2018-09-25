На Донбассе трагически погиб молодой боец ВСУ: в сети появилось фото

В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе погиб украинский военный, который служил в 72-й отдельной механизированной бригаде.

Об этом говорится в микроблоге Конопляный Джмелик в Twitter. Также в сети показали фото погибшего бойца.

"У нас погибший воин, Владимир Бузовский, 72 ОМБр, родом из села Локня (Сумская область. - Ред.)", - сказано в сообщении.

У нас загиблий ВОЇН, Володимир Бузовський, 72 ОМБр, родом із Локні.

R.I.P pic.twitter.com/6c4fGrRwb2 — Конопляний Джмелик (@dmitrosel007) 25 вересня 2018 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 сентября на Донбассе были ранены трое украинских военнослужащих в результате обстрела террористов.