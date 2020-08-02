На Донбассе террористы нарушили перемирие: два воина ВСУ травмированы, – штаб ООС

Вооруженные формирования Российской Федерации 1 августа трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате действий врага ранения получили двое украинских воинов.

ВСУ на провокации не поддались и огонь в ответ не открывали. Об этом говорится в утренней сводке штаба Операции Объединенных сил на странице в Facebook

Так, за минувшие сутки в зоне проведения ООС было зафиксировано три неприцельные обстрелы со стороны противника. В вечернее время он из стрелкового оружия провоцировал наших защитников у населенного пункта Пески.

В результате такого нарушения режима тишины двое военнослужащих из состава Объединенных сил были травмированы. В частности, один воин получил осколочные ранение, задев ногой неизвестное взрывное устройство, а второй защитник – травмировал руку на одном из опорных пунктов.

"Обоих военнослужащих оперативно доставили в лечебные учреждения и предоставили им надлежащую медицинскую помощь. На месте происшествия работают руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются", – информируют в штабе ООС.

В штабе ООС рассказали о ситуации на Донбассе за минувшие сутки

По данным украинских военных, с начала этих суток обстрелов в районе Операции Объединенных сил не зафиксировано.

"Стоит отметить, что меры полного и всеобъемлющего прекращения огня, в случае нарушения договоренностей противником и создания угрозы жизни и здоровью военнослужащих, не избавляют украинских воинов открывать огонь", – говорится в сообщении.

Отмечается, что во время разминирования по заявкам жителей прифронтовых населенных пунктов Донецкой и Луганской областей подразделения ГСЧС из состава ОС нашли 113 неизвестных взрывных устройств. В общем, по распоряжению командующего Объединенных сил только за сутки было проведено разминирование площади более 4 гектаров.

В то же время, помимо выполнения своих основных задач по назначению, украинские защитники продолжают помогать гражданскому населению. Так, по обращениям местных администраций, спасатели ОС ремонтируют и поврежденные в результате артиллерийских обстрелов прошлых лет дома, выполняя сложные строительные работы. В частности, 1 августа представители ГСЧС отремонтировали 7 таких домов.

Также личный состав Объединенных сил оказал медицинскую и другую помощь 34 гражданам Украины на контрольных пунктах выезда-выезда.

В штабе ООС констатируют, что ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой. Украинские защитники продолжают надежно держать линию обороны и соблюдать режим прекращения огня.

На Донбассе террористы нарушили перемирие: два воина ВСУ травмированы, – штаб ООС (Facebook Операция Объединенных сил)

На Донбассе террористы нарушили перемирие: два воина ВСУ травмированы, – штаб ООС (Facebook Операция Объединенных сил)

Как сообщал OBOZREVATEL, наблюдатели ОБСЕ зафиксировали первый случай ранения мирного жителя на Донбассе после начала нового режима прекращения огня. В отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ отмечается, что ранение днем 27 июля получил житель Марьинки.