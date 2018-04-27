На Донбассе террористы набросились на силы АТО: пятеро ранены

На Донбассе 26 апреля террористы осуществили 52 обстрела позиций украинских военных.
Трое украинских бойцов ранены, двое получили боевое травмирование, передает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
Так, на донецком направлении из запрещенных минским соглашением 120 мм минометов, а также из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия оккупанты обстреляли защитников Новотроицкого. Также из минометов калибра 120 и 82 мм и крупнокалиберных пулеметов агрессор вел огонь по нашим опорным пунктам вблизи Лебединского, из 82 мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в Верхнеторецком, Песках, Красногоровке и Шахте "Бутовка".
Отмечается, что гранатометы различных систем и стрелковое оружие российско-окупационные войска применяли вблизи Авдеевки, Марьинки, Водяного и Каменки.
Под огонь из вооружения БМП попали защитники Шахты "Бутовка", из крупнокалиберных пулеметов - Невельского, Талаковки и Опытного.
На луганском направлении из запрещенных 120 мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и противотанкового ружья оккупанты обстреляли наши укрепления вблизи Зайцево. Также из 82 мм минометов, гранатометов различных систем, пулеметов и стрелкового оружия боевики открывали огонь по защитникам населенного пункта Золотое.
Как сообщал "Обозреватель", террористы на Донбассе 25 апреля совершили 76 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины.
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