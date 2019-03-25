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На Донбассе разгорелись кровавые бои: есть убитые и раненые

3.3тЧитать материал на украинском

Двое оккупантов были уничтожены, еще один ранен в результате боевых действий на Донбассе 24 марта.

Два украинских воина получили ранения во время обстрелов утром 25 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил в Facebook.

Всего 24 марта российские оккупационные войска трижды обстреляли позиции подразделений Объединенных сил. Во время обстрелов четыре раза была применено запрещенное Минскими договоренностями вооружения.

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"Все обстрелы наших позиций противник совершил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": из минометов калибра 82 мм — вблизи поселка Золотое-4; из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия — в районе населенного пункта Новолуганское; из минометов 120-го и 82-го калибров, а также вооружение боевой машины пехоты — около города Попасная", — говорится в сообщении.

С начала суток "Л/ДНР" обстреляли позиции Объединенных сил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Зона проведения ООС

Зона проведения ООС

mediarnbo.org

Как сообщал OBOZREVATEL, офицер ВСУ показал новых убитых террористов "ДНР".

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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Novikova Irina
Novikova Irina
По прежнему Обоз отчитывается о перемогах на фронте!!! По прежнему пачками гибнут, не умеющие стрелять из запрещенного оружия оккупанты и, по прежнему храбрые и бесстрашные воины ВСУ метко стреляют из травматического оружия. Что ни выстрел, то убитый оккупант!!! Страшно даже подумать, что останется от российских войск, если хоробрым воинам разрешат использовать запрещенное оружие!!!
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