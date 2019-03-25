На Донбассе разгорелись кровавые бои: есть убитые и раненые

Двое оккупантов были уничтожены, еще один ранен в результате боевых действий на Донбассе 24 марта.
Два украинских воина получили ранения во время обстрелов утром 25 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил в Facebook.
Всего 24 марта российские оккупационные войска трижды обстреляли позиции подразделений Объединенных сил. Во время обстрелов четыре раза была применено запрещенное Минскими договоренностями вооружения.
"Все обстрелы наших позиций противник совершил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": из минометов калибра 82 мм — вблизи поселка Золотое-4; из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия — в районе населенного пункта Новолуганское; из минометов 120-го и 82-го калибров, а также вооружение боевой машины пехоты — около города Попасная", — говорится в сообщении.
С начала суток "Л/ДНР" обстреляли позиции Объединенных сил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
Зона проведения ООС
mediarnbo.org
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