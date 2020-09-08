На Донбассе от взрыва пострадали двое украинских военных – ООС

На Донбассе во вторник, 8 сентября, боевые травмирования получили двое украинских военных.

Как сообщила пресс-служба ООС в Facebook, украинские защитники были ранены взрывом мины ПМН-2 при проведении инженерных работ в тылу позиций.

Подчеркивается, что воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебные учреждения. Состояние их здоровья удовлетворительное.

В штабе Операции Объединенных сил отметили, что с начала 8 сентября и по состоянию на 18:30 полный и всеобъемлющий режим прекращения огня не нарушался. По всей линии фронта наблюдалась тишина.

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