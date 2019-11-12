Стреляли и подорвали воинов ВСУ: оккупанты устроили подлые провокации на Донбассе

Во вторник, 12 ноября, оккупанты 5 раз нарушили режим тишины в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе, также были ранены два украинских военнослужащих.

Они подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Отмечается, что противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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Так, 2 обстрела наших позиций российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

у Хутора Вольного – из подствольных гранатометов;

неподалеку от Южного – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Ситуация на Донбассе mediarnbo.org

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрелы по позициям Объединенных сил:

возле Песок – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

неподалеку от Верхнеторецкого – из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Марьинки – из автоматических гранатометов.

Также в штабе ОС сообщили, что на участке разведения №1 (Станица Луганская) было завершено формирование бетонной опоры для водоотводной системы. Кроме того, продолжаются бетонные работы по соединения металлического пролета моста с основной конструкцией.

"Продолжаются мероприятия в области разведения №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. Продолжаются мероприятия по синхронному и зеркальному демонтажу определенных фортификационных сооружений и других объектов военного назначения. Практическая их фаза, по графику, продлится до 25 ноября", – сказано в сообщении.

На участке разведения №3, в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области, завершен практический этап зеркального процесса разведения личного состава и вооружения. Тактическое положение изменили 48 военнослужащих ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, четверо украинских воинов получили минно-взрывные травмы в результате боевых действий на Донбассе 10 ноября.

9 ноября оккупационные войска России, несмотря на начало разведения сил возле села Петровское, 18 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе.

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