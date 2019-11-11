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11 ноября • обновлено в 09:19
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На Донбассе подорвали воинов ВСУ: много раненых

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Четверо украинских воинов получили минно-взрывные травмы в результате боевых действий на Донбассе 10 ноября. Угрозы их жизни нет.

Об этом сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил на Facebook. В результате взрыва был поврежден автомобиль.

Всего 10 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил 7 обстрелов:

  • дважды вблизи Новогнатовки – с противотанкового ракетного комплекса;

  • два раза у Красногоровки – из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

  • в районе Песков – из минометов калибра 82 мм;

  • вблизи Березового – со станковых противотанковых гранатометов;

  • неподалеку Лебединского – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

На Донбассе подорвали воинов ВСУ: много раненых

4 обстрелы российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

  • у Майорска и Пивденного – из зенитной установки ЗУ-23-2, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

  • неподалеку Новотошковского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

  • вблизи Луганского – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что террористы Путина подло ударили по бойцам ВСУ.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Радує, що загрози життю немає. А тролякам: випорожнитись і ложечкою!..
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
хех.. а чего же потерли новость - "Жители Донбасса хотят в Россию: опрос - новости Украины". пропоган.доны.
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3
1
Хо Хол
Хо Хол
Чечеткин Иван, потому что НЕПРИЯТНО.
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1
1
Рысин Алексей
Рысин Алексей
За водкой ехали и с пьяну на минное поле напоролись свое
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8
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van Dijk Max
van Dijk Max
Рысин Алексей, вряд ли , скорей всего из за бутылки самогона передрались , как аргумент граната
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