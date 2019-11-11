На Донбассе подорвали воинов ВСУ: много раненых

Четверо украинских воинов получили минно-взрывные травмы в результате боевых действий на Донбассе 10 ноября. Угрозы их жизни нет.

Об этом сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил на Facebook. В результате взрыва был поврежден автомобиль.

Всего 10 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил 7 обстрелов:

дважды вблизи Новогнатовки – с противотанкового ракетного комплекса;

два раза у Красногоровки – из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

в районе Песков – из минометов калибра 82 мм;

вблизи Березового – со станковых противотанковых гранатометов;

неподалеку Лебединского – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

4 обстрелы российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

у Майорска и Пивденного – из зенитной установки ЗУ-23-2, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Новотошковского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

вблизи Луганского – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что террористы Путина подло ударили по бойцам ВСУ.

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