На Донбассе подорвали воинов ВСУ: много раненых

Четверо украинских воинов получили минно-взрывные травмы в результате боевых действий на Донбассе 10 ноября. Угрозы их жизни нет.
Об этом сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил на Facebook. В результате взрыва был поврежден автомобиль.
Всего 10 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил 7 обстрелов:
дважды вблизи Новогнатовки – с противотанкового ракетного комплекса;
два раза у Красногоровки – из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
в районе Песков – из минометов калибра 82 мм;
вблизи Березового – со станковых противотанковых гранатометов;
неподалеку Лебединского – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
4 обстрелы российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":
у Майорска и Пивденного – из зенитной установки ЗУ-23-2, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
неподалеку Новотошковского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
вблизи Луганского – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что террористы Путина подло ударили по бойцам ВСУ.
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