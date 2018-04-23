На Донбассе под носом оккупантов сорвали флаг "ЛНР"

В оккупированном Свердловске Луганской области со здания Главпочтамта сняли флаг террористической "ЛНР".
"В Свердловске на выходных с главпочтамта сорвали флажок бальзама "Звёздочка", - пишет в Twitter пользователь Necro Mancer.
В #Свердловск'е на выходных с главпочтамта сорвали флажок бальзама "Звёздочка" #укроДРГ #орло pic.twitter.com/2Votp9hluO— Necro Mancer (@666_mancer) 23 апреля 2018 г.
Как сообщал "Обозреватель" 15 апреля фанаты "Шахтера" во время матча сожгли флаг террористической "Новороссии". По данному факту в "ДНР" возбудили уголовное дело.
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