На Донбассе нашли тело погибшего бойца ВСУ: опубликовано фото

Украинские военные нашли на Донбассе тело бойца, который подорвался на мине во время выполнения боевого задания.
Как сказано в Facebook на странице операции Объединенных сил, военнослужащий погиб в районе Оленевки в Донецкой области.
"Продолжается подготовка к транспортировке тела воина к месту захоронения и проведению ритуала почитания павшего украинского героя", - сообщили в ООС.
Анатолий Сорочинский
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По данным ТСН, погибшего зовут Анатолий Сорочинский. 30-летний боец с позывным "Жмурик" был родом со Львова. На Донбасс пошел добровольцем, с 2015 года служил в "Айдаре", а затем в рядах 24-й отдельной механизированной бригады им. Даниила Галицкого.
Анатолий Сорочинский
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Как писал OBOZREVATEL, накануне стало известно о новых успехах ВСУ на Донбассе. Защитники Украины продолжают закрепляться на отбитых у террористов территориях.
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