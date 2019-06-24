На Донбассе нашли тело погибшего бойца ВСУ: опубликовано фото

Украинские военные нашли на Донбассе тело бойца, который подорвался на мине во время выполнения боевого задания.

Как сказано в Facebook на странице операции Объединенных сил, военнослужащий погиб в районе Оленевки в Донецкой области.

"Продолжается подготовка к транспортировке тела воина к месту захоронения и проведению ритуала почитания павшего украинского героя", - сообщили в ООС.

Анатолий Сорочинский соцсети

По данным ТСН, погибшего зовут Анатолий Сорочинский. 30-летний боец с позывным "Жмурик" был родом со Львова. На Донбасс пошел добровольцем, с 2015 года служил в "Айдаре", а затем в рядах 24-й отдельной механизированной бригады им. Даниила Галицкого.

Анатолий Сорочинский соцсети

Как писал OBOZREVATEL, накануне стало известно о новых успехах ВСУ на Донбассе. Защитники Украины продолжают закрепляться на отбитых у террористов территориях.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал