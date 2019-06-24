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На Донбассе нашли тело погибшего бойца ВСУ: опубликовано фото

1.2тЧитать материал на украинском

Украинские военные нашли на Донбассе тело бойца, который подорвался на мине во время выполнения боевого задания.

Как сказано в Facebook на странице операции Объединенных сил, военнослужащий погиб в районе Оленевки в Донецкой области.

"Продолжается подготовка к транспортировке тела воина к месту захоронения и проведению ритуала почитания павшего украинского героя", - сообщили в ООС.

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Анатолий Сорочинский

Анатолий Сорочинский

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По данным ТСН, погибшего зовут Анатолий Сорочинский. 30-летний боец с позывным "Жмурик" был родом со Львова. На Донбасс пошел добровольцем, с 2015 года служил в "Айдаре", а затем в рядах 24-й отдельной механизированной бригады им. Даниила Галицкого.

Анатолий Сорочинский

Анатолий Сорочинский

соцсети

На Донбассе нашли тело погибшего бойца ВСУ: опубликовано фото

Как писал OBOZREVATEL, накануне стало известно о новых успехах ВСУ на Донбассе. Защитники Украины продолжают закрепляться на отбитых у террористов территориях.

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Темы
Война на ДонбассеОперация Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "с позывным "Жмурик". Как вы лодку назовете - так она и поплывет.
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леня зе
леня зе
"Жмурик"-как в воду глядели.
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Оправдал свой позывной.
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