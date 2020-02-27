На Донбассе начались кровавые бои, у ВСУ потери

Один украинский воин был ранен, один получил боевое поражение в результате столкновений на Донбассе 26 февраля.

Также один украинский воин погиб в результате подрыв на неустановленном взрывном устройстве. Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на Facebook.

Всего за минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.

Шесть обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

два раза рядом с Марьинкой – с миномета калибра 120 мм противник выпустил 11 мин и совершил 12 выстрелов из станкового противотанкового гранатомета;

трижды вблизи Павлополя и один раз неподалеку Авдеевки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил четыре обстрела по нашим позициям, а именно:

рядом с Ореховым – с 120-мм миномета, со станкового противотанкового гранатомета – 25 выстрелов;

за пределами участка разведения в районе населенного пункт Золотое-4 – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Новотошковского – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Луганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 февраля на Донбассе трагически погиб воин Вооруженных сил Украины Дмитрий Гринь. Он подорвался на неустановленном взрывном устройстве.

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