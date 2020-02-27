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27 февраля • обновлено в 08:00
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На Донбассе начались кровавые бои, у ВСУ потери

6.1т
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Один украинский воин был ранен, один получил боевое поражение в результате столкновений на Донбассе 26 февраля.

Также один украинский воин погиб в результате подрыв на неустановленном взрывном устройстве. Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на Facebook.

Всего за минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.

Шесть обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

  • два раза рядом с Марьинкой – с миномета калибра 120 мм противник выпустил 11 мин и совершил 12 выстрелов из станкового противотанкового гранатомета;

  • трижды вблизи Павлополя и один раз неподалеку Авдеевки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

На Донбассе начались кровавые бои, у ВСУ потери

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил четыре обстрела по нашим позициям, а именно:

  • рядом с Ореховым – с 120-мм миномета, со станкового противотанкового гранатомета – 25 выстрелов;

  • за пределами участка разведения в районе населенного пункт Золотое-4 – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

  • неподалеку Новотошковского – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • вблизи Луганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 февраля на Донбассе трагически погиб воин Вооруженных сил Украины Дмитрий Гринь. Он подорвался на неустановленном взрывном устройстве.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
Раньше были: "боевая травма" и "боевое повреждение". Теперь появилось "боевое поражение". Xoxлы не могут прожить ни дня, чтобы не повеселить "весь мир" каким-нибудь xoxлo-бредом.
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2
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XОЗЯИН хOXЛOB
XОЗЯИН хOXЛOB
Боевое поражение -- это как?
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1
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Хакимов Игорь
Хакимов Игорь
Сбежал
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1
0
Украина: один - в поле не воин !
Украина: один - в поле не воин !
Может это они так от боеприпасов избавляются российских перед сливом ? А что, про гумконвои уже давно не слышно. Как же там люди выживают без российского печенья столько времени ? И может пора Украине уже помочь своим гражданам, а не поступать как в Новых Санжарах ?
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0
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Павловская Екатерина
Павловская Екатерина
Украина: один - в поле не воин !, Украине пора пойти утопиться в пруду.
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