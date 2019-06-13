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На Донбассе ликвидировали разведчика "ДНР" по кличке Грунт. Фото

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На Донбассе 11 июня ликвидировали террориста "ДНР" Алексея Грумницкого по кличке "Грунт".

Об этом в Facebook сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (Штирлиц), опубликовав личные данные боевика.

"200-ая бригада - Грумницкий "Грунт" Алексей из Макеевки. 1 омсбр 1 АК оккупантов", – сказано в сообщении.

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Отмечается, что террорист значился разведчиком "разведуправления РГ ДНР" в звании рядовой. Числился в списках части с 06.07.2015. Согласно информации на сайте "Миротворец" родился 18.01.1987 в Макеевки.

Террорист Грумницкий "Грунт" Алексей

Террорист Грумницкий "Грунт" Алексей

Террорист Грумницкий "Грунт" Алексей

Террорист Грумницкий "Грунт" Алексей

Террорист Грумницкий "Грунт" Алексей

Террорист Грумницкий "Грунт" Алексей

Террорист Грумницкий "Грунт" Алексей

Террорист Грумницкий "Грунт" Алексей

Террорист Грумницкий "Грунт" Алексей

Террорист Грумницкий "Грунт" Алексей

Террорист Грумницкий "Грунт" Алексей

Террорист Грумницкий "Грунт" Алексей

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Тема
Война на Донбассе
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Теги
ДНРтеррористы "ДНР"
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