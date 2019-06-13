На Донбассе ликвидировали разведчика "ДНР" по кличке Грунт. Фото

На Донбассе 11 июня ликвидировали террориста "ДНР" Алексея Грумницкого по кличке "Грунт".

Об этом в Facebook сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (Штирлиц), опубликовав личные данные боевика.

"200-ая бригада - Грумницкий "Грунт" Алексей из Макеевки. 1 омсбр 1 АК оккупантов", – сказано в сообщении.

Отмечается, что террорист значился разведчиком "разведуправления РГ ДНР" в звании рядовой. Числился в списках части с 06.07.2015. Согласно информации на сайте "Миротворец" родился 18.01.1987 в Макеевки.

Террорист Грумницкий "Грунт" Алексей

Террорист Грумницкий "Грунт" Алексей

Террорист Грумницкий "Грунт" Алексей

Террорист Грумницкий "Грунт" Алексей

Террорист Грумницкий "Грунт" Алексей

Террорист Грумницкий "Грунт" Алексей

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