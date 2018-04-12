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На Донбассе ликвидировали одного из главарей "ДНР"

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На оккупированном Донбассе был убит командир взвода террористов "ДНР" Александр Новиков по кличке "Толстый".

Об этом сообщается на странице Necro Mancer в Twitter.

"Новиков Александр Александрович "Толстый" (Донецк, 07/01/81) стал груз200 ~04/04/18", - говорится в сообщении.

twitter Necro Mancer

twitter Necro Mancer

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О смерти террориста свидетельствуют соболезнования его близким, выражаемые в соцсетях.

twitter Necro Mancer

Стоит отметить, что Александр Новиков был включен в базу "Миротворца".

twitter Necro Mancer

Как сообщал "Обозреватель", бывший главарь "ДНР" Александр Ходаковский заявил, что Украина готова к силовому возвращению Донбасса.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
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