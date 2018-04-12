На Донбассе ликвидировали одного из главарей "ДНР"

На оккупированном Донбассе был убит командир взвода террористов "ДНР" Александр Новиков по кличке "Толстый".
Об этом сообщается на странице Necro Mancer в Twitter.
"Новиков Александр Александрович "Толстый" (Донецк, 07/01/81) стал груз200 ~04/04/18", - говорится в сообщении.
Новиков Александр Александрович "Толстый" (Донецк, 07/01/81) стал #груз200 ~04/04/18 https://t.co/yN8TImHIHh pic.twitter.com/YGB4sakdnl— Necro Mancer (@666_mancer) 12 апреля 2018 г.
twitter Necro Mancer
twitter Necro Mancer
О смерти террориста свидетельствуют соболезнования его близким, выражаемые в соцсетях.
twitter Necro Mancer
Стоит отметить, что Александр Новиков был включен в базу "Миротворца".
twitter Necro Mancer
Как сообщал "Обозреватель", бывший главарь "ДНР" Александр Ходаковский заявил, что Украина готова к силовому возвращению Донбасса.
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