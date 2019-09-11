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11 сентября • обновлено в 22:14
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На Донбассе ликвидировали главаря террористов "ДНР": фото оккупанта

20.6т Читать материал на украинском

На Донбассе в зоне проведения Операции объединенных сил ликвидировали главаря одного из незаконных вооруженного формирования Алексея Троцая по прозвищу "Лев".

Об этом сообщил в своем Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц). Он опубликовал данные и фото убитого (чтобы посмотреть, доскролльте до конца новости).

"Умер 10 сентября после полученного 6 сентября ранения. Троцай "Лев" Алексей. Один из командиров подразделений 11 омсп 1 АК", – говорится в сообщении.

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Троцай родился 12 ноября 1976 года. В 1997 году работал в милиции, после занимался бизнесом. В "республике" был награжден медалями по типу "Георгиевский крест "ДНР" или "Защитнику Саур-Могилы".

Известно, что у погибшего осталась жена и двое детей.

Алексей Троцай с семьей

Алексей Троцай с семьей

Скриншот

На Донбассе ликвидировали главаря террористов "ДНР": фото оккупанта

Скриншот

На Донбассе ликвидировали главаря террористов "ДНР": фото оккупанта

Скриншот

Также Штефан сообщил о гибели боевика Руслана Мосина по прозвищу "Штакет", которого застрелили в 2015 году. Убийцей оказался некий Борис Кокошин, который заявил, что в январе 2015 году в подвале отеля "Прага" из пистолета застрелил Мосина.

На Донбассе ликвидировали главаря террористов "ДНР": фото оккупанта

Скриншот

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Тема
Война на Донбассе
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Теги
Донбасс война террористы "ДНР" ДНР ООС
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
у него еще растут два ушлепка и которые типа мстить будут и прямиком за папашей в ад пойдут гы гы
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Штефан в фейсбуке убивает больше ополченцев ,чем их погибло за всю войну!
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Сегодня развед группа ВСУ выдвинулась на разведку не сообщив своим пьяным побратимам,те растреляли их из миномётов приняв за ДРГ ДНР, в итоге 2-200. 3-300 у ВСУ .Штефанида почему молчит.
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Ukr Igore
Ukr Igore
Драго Кувалда, Він мовчить бо ти тупиш.
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Клешнев Егор
Клешнев Егор
Драго Кувалда, бывает, а потом все свалят на ДНР
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