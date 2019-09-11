На Донбассе ликвидировали главаря террористов "ДНР": фото оккупанта

На Донбассе в зоне проведения Операции объединенных сил ликвидировали главаря одного из незаконных вооруженного формирования Алексея Троцая по прозвищу "Лев".

Об этом сообщил в своем Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц). Он опубликовал данные и фото убитого (чтобы посмотреть, доскролльте до конца новости).

"Умер 10 сентября после полученного 6 сентября ранения. Троцай "Лев" Алексей. Один из командиров подразделений 11 омсп 1 АК", – говорится в сообщении.

Троцай родился 12 ноября 1976 года. В 1997 году работал в милиции, после занимался бизнесом. В "республике" был награжден медалями по типу "Георгиевский крест "ДНР" или "Защитнику Саур-Могилы".

Известно, что у погибшего осталась жена и двое детей.

Алексей Троцай с семьей Скриншот

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Также Штефан сообщил о гибели боевика Руслана Мосина по прозвищу "Штакет", которого застрелили в 2015 году. Убийцей оказался некий Борис Кокошин, который заявил, что в январе 2015 году в подвале отеля "Прага" из пистолета застрелил Мосина.

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

На Донбассе в зоне проведения Операции объединенных сил ликвидировали террориста Эдуарда Иванова по прозвищу "Дюха".

В зоне проведения ООС погиб террорист "ДНР" Богдан Сотник по прозвищу "Кайот".

Анатолий Штефан сообщил, что в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе были ликвидированы два террориста "ДНР".

Также в зоне проведения ООС на Донбассе был ликвидирован террорист "ДНР" Олег Резников.

Кроме того, террорист "ЛНР" Александр Куринный скончался при неизвестных обстоятельствах на Донбассе.

Еще в зоне проведения Операции объединенных сил ликвидировали террориста Виталия Завалишина.

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