На Донбассе погиб молодой воин ВСУ: названа причина трагедии. Фото военного

В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе из-за неосторожного обращения с боеприпасами погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины Караван Виталий Андреевич.
Об этом сообщает пресс-центр 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады, в которой служил погибший (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
"Ночью 13 января 2020 года в результате неосторожного обращения с боеприпасами в нашей бригаде погиб солдат Караван Виталий Андреевич", – сказано в сообщении.
На Донбассе из-за неосторожности погиб воин Караван
Facebook 56-й бригады
В бригаде отметили, что по данному факту проводится служебное расследование
Караван был уроженцем села Корчик Шепетовского района Хмельницкой области. Погибшему воину исполнилось 26 лет. У него остались мать и бабушка.
Названа причина гибели молодого воина на Донбассе
Как писал OBOZREVATEL, первой о гибели Каравана сообщила координатор центра помощи участникам АТО Наталья Дзекар.
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