"На Донбассе братоубийственная война": украинского мэра заставили публично извиниться за скандальное заявление

Мэр города Корсунь-Шевченковский (Черкасская область) Александр Гайдай на похоронах убитого воина ВСУ назвал войну на Донбассе "братоубийственной". Впоследствии он извинился за эти слова.

Соответствующее видео на странице в Facebook опубликовала директор КП "ТРО "На хвилі Корсуня" Галина Добровольская-Погребная (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

Известно, что инцидент произошел 21 июля на прощании с 33-летним военным 24-й отдельной механизированной бригады им. короля Даниила Александром Бардалымом. Он погиб от пули снайпера 19 июля.

"Владимир Мономах говорил такие слова: "Сделай добро, ищи мира и следуй за ним". Пожалуй, надо нам прислушиваться, вернуться к той истории, пожалуй, нужно прислушиваться к этим словам, и, наверное, надо сделать сегодня власти нашей, нам лично и народу России для того, чтобы заставить нашу власть и власть России найти пути, найти этот мир и прекратить эту братоубийственную войну", – цитирует Гайдайя provce.ck.ua.

Александр Гайдай Скрин видео

Как пишут журналисты, договорить чиновнику не дали. Люди с возмущением начали скандировать "Позор!"

На следующий день, 22 июля, ветераны АТО пытались попасть к мэру на прием. Они хотели заставить извиниться за реплику и услышать его позицию относительно войны.

"Это такой человек, который скрывал свои предпочтения, а уже откровенно на похоронах такое заявил. Заявить, что мы убиваем своих братьев и сестер – это крайняя точка кипения для нас.

Будем созывать собрание, чтобы законно решить этот вопрос. Хотя есть предложения, которые не очень вяжутся с законом. Мы не простим ему этого. Когда приходили к нему в горсовет, то он якобы был в отпуске", – рассказал председатель местного союза воинов АТО Иван Журавлев.

Похороны Александра Бардалыма Цензор.НЕТ

В свою очередь мэр заявил, что назвал войну братоубийственной случайно.

"На это провоцировали их действия. Некому было выступить среди присутствующих. Я подошел, никто ничего не говорит, попрятались за спинами.

Но, действительно, так нельзя было этого говорить. Хотел сказать, что это война убийственная, гибридная и не нужна ни одной, ни другой стороне. Я извинился тогда же перед АТОвцами. Сказал, что мы на самом деле не являемся братьями и война действительно никому не нужна. Говорил это громко. Те, кто был рядом, это слышали", – пояснил он.

По словам мэра, конфликт разрешился еще на похоронах. Военные якобы простили ему оговорку.

Однако, под давлением общественности 3 августа Гайдай созвал актив города, чтобы публично извиниться за свое заявление. Он подчеркнул, что не хотел никого обидеть и оговорился из-за эмоций.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Бердичев Житомирской области жестоко избили бывшего бойца АТО.

Конфликт произошел в ходе обсуждения войны на Донбассе. Некий блогер Артур Сороченко набросился на воина из-за его слов о том, что на Донбассе защитники Украины воюют против оккупантов Путина.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram