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18 февраля • обновлено в 07:28
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На Донбасс зайдут "переходные полицейские силы": что это значит

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Патрулировать территорию во время переходного периода с началом местных выборов на Донбассе будут переходные полицейские силы.

Об этом заявил министр МВД Арсен Аваков в эфире "Свобода слова" на ICTV. В их состав будут входить представители миротворческой миссии, украинской полиции, а также территориальных громад.

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В то же время Аваков заверил, что террористы, совершавшие преступления, не будут допущены к патрулированию. В создании сил будет использоваться хорватский опыт.

Переходные полицейские силы будут контролировать правопорядок на Донбассе до того, как вступят в силу украинские органы власти на деоккупированном Донбассе.

"Согласно Минским соглашениям и все это хорошо знают, в момент перед выборами все незаконные вооруженные формирования: незаконные органы власти, "народная милиция" и прочие должны прекратить свое существование. Как только проходят выборы – начинают работать новые органы. Это органы, предусмотренные Конституцией Украины, никаких других быть не может", – подчеркнул министр.

При этом контролировать границу с Россией будут украинские пограничники. Аваков уверен, что террористы покинут Донбасс вместе с оккупационными войсками.

В рядах переходных сил будет много выходцев из Донецкой и Луганской областей. Именно украинская полиция первой зайдет на Донбасс.

Аваков рассказал о создании переходных полицейских сил

Аваков рассказал о создании переходных полицейских сил

Гордон

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Вадим Пристайко допустил, что после деокупации Донбасса руководить органами местного самоуправления по результатам выборов останутся люди, осуществлявшие эти функции в "Л/ДНР".

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Автор
Анатолий Запорожский
Тема
Война на Донбассе
Персона
Арсен Аваков
Место
Украина
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Ермаков Николай
Ермаков Николай
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