На Днепропетровщине грузовик Нацгвардии столкнулся с легковушкой: два человека погибли
В понедельник, 20 июля, водитель автомобиля ЗИЛ-131 Нацгвардии Украины выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легковым автомобилем "Daewoo Lanos"
Водитель и пассажир легковой машины погибли
Еще трое пассажиров находятся в тяжелом состоянии
20-летнего водителя военной машины задержали
В ДТП с участием грузовика Нацгвардии погибли два человека. Военная прокуратура Южного региона
В результате столкновения грузовика Нацгвардии и легкового автомобиля на Днепропетровщине погибли двое гражданских и еще трое пострадали.
Об этом сообщила пресс-служба военной прокуратуры Южного региона. 20-летнего водителя военной машины задержали.
По данным следствия, 20 июля со стороны г. Запорожья в направлении г. Харьков, на территории Синельниковского района, во время движения колонны военной техники одной из воинских частей Нацгвардии Украины водитель ЗИЛ-131 по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легковым автомобилем "Daewoo Lanos". В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир легковой машины погибли, еще трое пассажиров находятся в тяжелом состоянии.
Сейчас 20-летний водитель военной машины задержан. Указанному лицу планируется сообщение о совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 415 УК Украины (Нарушение правил вождения или эксплуатации машин) и готовится обращение в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.
С целью установления обстоятельств и причин дорожно-транспортного происшествия на месте работают прокуроры Военной прокуратуры Днепропетровского гарнизона и следователи ТУ ГБР, расположенного в г.Полтава.
В ДТП погибли водитель и пассажир легковой машины (Военная прокуратура Южного региона)
Как сообщал OBOZREVATEL, на Киевщине произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и служебного автобуса Нацгвардии. В результате погиб один человек, еще 8 получили травмы.