На Черкасщине произошла авария с автобусом: три жертвы

На выезде из пгт Чернобай Черкасской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием Daewoo Lanos и рейсового автобуса "Богдан".

Как сообщает пресс-служба полиции, в результате столкновения водитель и два пассажира легкового автомобиля погибли.

Кроме того, один пассажир легковушки и восемь пассажиров автобуса получили повреждения различной степени тяжести.

ДТП на Черкасщине Пресс-служба полиции

ДТП на Черкасщине Пресс-служба полиции

ДТП на Черкасщине Пресс-служба полиции

По данному факту открыто уголовное производство по части 3 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 августа в Днепре столкнулись грузовик и карета скорой помощи. Из-за сильного удара машину медиков перевернуло и отбросило на обочину.

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