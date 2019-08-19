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На Черкасщине произошла авария с автобусом: три жертвы

1.6т Читать материал на украинском

На выезде из пгт Чернобай Черкасской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием Daewoo Lanos и рейсового автобуса "Богдан".

Как сообщает пресс-служба полиции, в результате столкновения водитель и два пассажира легкового автомобиля погибли.

Кроме того, один пассажир легковушки и восемь пассажиров автобуса получили повреждения различной степени тяжести.

ДТП на Черкасщине

ДТП на Черкасщине

Пресс-служба полиции

ДТП на Черкасщине

ДТП на Черкасщине

Пресс-служба полиции

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ДТП на Черкасщине

ДТП на Черкасщине

Пресс-служба полиции

По данному факту открыто уголовное производство по части 3 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 августа в Днепре столкнулись грузовик и карета скорой помощи. Из-за сильного удара машину медиков перевернуло и отбросило на обочину.

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Место
Украина Черкассы
Тег
ДТП
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