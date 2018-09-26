На большой скорости: корабли России и Украины ''сцепились'' в море. Видео опасного инцидента

Российский пограничный катер типа "Мангуст" на большой скорости пытался сблизиться с украинскими кораблями, которые ранее вышли в Азовское море через Керченский пролив.

Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил Украины. На их странице в Facebook была опубликована видеозапись опасного инцидента.

Отмечается, что экипажи малых бронированных артиллерийских катеров "Лубны" и "Кременчуг" своими решительными действиями отвели российский катер и не допустили его к месту стоянки поисково-спасательного судна "Донбасс" и морского буксира "Корец".

На видео видны попытки провокаций со стороны россиян, а также слышать переговоры между экипажами "Мангуста" и российского пограничного корабля "Крым".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский истребитель создал опасную ситуацию в небе для украинского транспортника над акваторией Черного моря.