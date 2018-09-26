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На большой скорости: корабли России и Украины ''сцепились'' в море. Видео опасного инцидента

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Российский пограничный катер типа "Мангуст" на большой скорости пытался сблизиться с украинскими кораблями, которые ранее вышли в Азовское море через Керченский пролив.

Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил Украины. На их странице в Facebook была опубликована видеозапись опасного инцидента.

Отмечается, что экипажи малых бронированных артиллерийских катеров "Лубны" и "Кременчуг" своими решительными действиями отвели российский катер и не допустили его к месту стоянки поисково-спасательного судна "Донбасс" и морского буксира "Корец".

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На видео видны попытки провокаций со стороны россиян, а также слышать переговоры между экипажами "Мангуста" и российского пограничного корабля "Крым".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский истребитель создал опасную ситуацию в небе для украинского транспортника над акваторией Черного моря.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Объекты
Военно-морские силы УкраиныАзовское море
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
Капец, перемога для свидомого быдла:российский катер прошёл вдалеке, а пропагандоны о каких-то решительных действиях шароварных моряков повествуют)
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4
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Только редкий дебил смог увидеть тут какую то схватку)))))))))))))))) А тем более чью то победу)))))))))))))))))))))))))))))))))))))Ау...милые...Обозреватель...У вас иные есть??или вы все там нимного того...
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Савченко Александр
Савченко Александр
Andreevski Andrey, Героя вукрайны экипажу дадут, выберут депутатами ПАСЕ, а потом посадят, ну, как обычно !
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