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"На авось": стало известно, зачем российский танкер сунулся в Украину

2.8т Читать материал на украинском

Задержанный в порту Измаила российский танкер NEYMA прибыл в Украину ради дешевого ремонта.

Такое предположение высказал в эфире ObozTV военный эксперт Владислав Селезнев, комментируя причины появления танкера в Одесской области.

"Мне кажется, это последствия пресловутого российского "авось", – не исключил Селезнев.

"Авось" СБУ не заметит, что корабль изменил название и даст ему возможность стать на ремонт. Ведь эти услуги на территории Украины на порядок дешевле, чем в портах и на судоремонтных заводах РФ", – пояснил он.

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Эксперт отметил, что сейчас российский танкер находится под контролем украинской власти и решается вопрос о взятии его под арест в качестве вещественного доказательства по делу о незаконном захвате 24 украинских моряков в Керченском проливе.

Задержание танкера NEYMA

Задержание танкера NEYMA

Facebook.com/MatiosAnatolii

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 25 июля Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой задержала российский танкер NEYMA.

  • Российские моряки, члены экипажа танкера, были отпущены в тот же день после дачи показаний. Они вернулись в РФ.

  • Причина задержания – именно этот танкер блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе во время инцидента 25 ноября 2018 года, когда Россия незаконно захватила три украинских судна и 24-х моряков.

  • На тот момент корабль назывался Nika Spirit, но позже был переименован в NEYMA.

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Темы
Задержание СБУ российского танкера Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Владислав Селезнев
Место
Украина Одесса
Теги
Служба безопасности Украины пленные моряки
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