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На аттракционе популярного курорта Украины погиб 3-летний ребенок

3.2т Читать материал на украинском

На популярном украинском курорте в Кирилловке Запорожской области в бассейне рядом с водной горкой утонул 3-летний ребенок.

Мальчик отдыхал вместе с бабушкой, сообщается на странице its_zp в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По словам женщины, она отвлеклась на считанные секунды и не заметила, как малыш упал в бассейн. Медики, прибывшие на место трагедии, уже не смогли ничем помочь и констатировали смерть ребенка.

Новости
"Вонь, черви, гадюки и мыши": популярный курорт Украины утонул в мусоре. Видеофакт
В Кирилловке утонул ребенок

В Кирилловке утонул ребенок

Instagram its_zp

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Кирилловке произошло жуткое ЧП с отдыхающими: в воздухе на 45 минут завис аттракцион "Цепочка", который был забит людьми.

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Темы
Летний отдых Отдых
Место
Украина
Тег
отдых
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