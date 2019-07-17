На аттракционе популярного курорта Украины погиб 3-летний ребенок

На популярном украинском курорте в Кирилловке Запорожской области в бассейне рядом с водной горкой утонул 3-летний ребенок.

Мальчик отдыхал вместе с бабушкой, сообщается на странице its_zp в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По словам женщины, она отвлеклась на считанные секунды и не заметила, как малыш упал в бассейн. Медики, прибывшие на место трагедии, уже не смогли ничем помочь и констатировали смерть ребенка.

В Кирилловке утонул ребенок Instagram its_zp

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Кирилловке произошло жуткое ЧП с отдыхающими: в воздухе на 45 минут завис аттракцион "Цепочка", который был забит людьми.

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