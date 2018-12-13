''Мы работаем!'' ВСУ пообещали сотни единиц новейшей техники

Украинские войска получат более 200 единиц техники до конца действия военного положения.

Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак в эфире телеканала "Украина", сообщает "Укринформа". "Благодаря мерам, предусмотренным военным положением, за две недели в войска пришло более 100 единиц техники. До конца военного положения мы планируем получить более 200 единиц техники", — подчеркнул он.

По словам министра, за последние четыре года Украина сделала все возможное для того, чтобы восстановить боеспособность флота.

Техника ВСУ

"Мы значительно увеличили наши возможности, но мы очень много потеряли военно-морского флота в Крыму. Мы сделали максимально возможное, чтобы восстановить боеспособность флота, — мы над этим работаем", — уточнил Полторак.

Как сообщал OBOZREVATEL, после провокации РФ президент Украины Петр Порошенко поддержал идею введения в Украине военного положения. Он отметил, что этот специальный статус не означает проведения наступательных операций. Вместо этого военное положение обеспечивает усиление обороны страны и ее граждан.

В Кремле в ответ на такое заявление обвинили высшее руководство страны в "умышленной провокации" и заявили, что в этом Киеву помогли страны западной Европы.