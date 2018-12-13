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''Мы работаем!'' ВСУ пообещали сотни единиц новейшей техники

2.6тЧитать материал на украинском

Украинские войска получат более 200 единиц техники до конца действия военного положения.

Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак в эфире телеканала "Украина", сообщает "Укринформа". "Благодаря мерам, предусмотренным военным положением, за две недели в войска пришло более 100 единиц техники. До конца военного положения мы планируем получить более 200 единиц техники", — подчеркнул он.

По словам министра, за последние четыре года Украина сделала все возможное для того, чтобы восстановить боеспособность флота.

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Техника ВСУ

Техника ВСУ

"Мы значительно увеличили наши возможности, но мы очень много потеряли военно-морского флота в Крыму. Мы сделали максимально возможное, чтобы восстановить боеспособность флота, — мы над этим работаем", — уточнил Полторак.

Как сообщал OBOZREVATEL, после провокации РФ президент Украины Петр Порошенко поддержал идею введения в Украине военного положения. Он отметил, что этот специальный статус не означает проведения наступательных операций. Вместо этого военное положение обеспечивает усиление обороны страны и ее граждан.

В Кремле в ответ на такое заявление обвинили высшее руководство страны в "умышленной провокации" и заявили, что в этом Киеву помогли страны западной Европы.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Степан Полторак
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украинывоенное положение
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Мосин Клим
Мосин Клим
опять козломордые набежали и все загадили. что с них взять......... дикари！
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Т.е. заново окрашенной и со свежим маслом...
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Iv Georgi
Iv Georgi
не в коня корм
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