МВД предоставило веские доказательства невиновности нацгвардейца Маркива, осужденного в Италии: все детали

Руководство Министерства внутренних дел Украины обнародовало результаты расследования убийства итальянского журналиста Андреа Рокелли и российского переводчика Андрея Миронова под Славянском в мае 2014 года.

На брифинге с участием главы МВД Арсена Авакова были представлены веские доказательства невиновности нацгвардейца Виталия Маркива, обвиненного в убийстве Рокелли и Миронова и осужденного в Италии.

Эксперты установили отсутствие причинно-следственной связи между действиями военных, в том числе Маркива, и гибелью журналиста Рокелли, а также умысла на такие действия.

Во время допросов установлена четкая позиция Маркива на горе Карачун левее телебашни. Установлено, что расстояние между Маркивым и местом гибели Рокелли и Миронова – 1 км 760 м. У Маркива было исключительно стрелковое оружие. Место гибели было вне зоны наблюдения и Маркивым вообще не просматривалось.

Французский журналист Вилльям Рогулон дал показания Нацполиции Франции, что по ним стреляли из автоматов, а потом из минометов. Он видел террористов "ДНР" с автоматами в руках.

Местный житель, проходивший мимо, также подтвердил, что стрелять начали "ДНР" с территорий завода "Зевс".

Во время следственного эксперимента проверено расстояние, с которого мог стрелять и Маркив, и террористы "ДНР" с территории завода. Подтверждено, что на видео Рогулона слышны выстрелы ближе, чем находился Маркив.

По словам Авакова, Маркив был лишен права на защиту, ни разу итальянские правоохранители не приезжали в Украину.

"Рокелли погиб от минометных осколков, а у Маркива был только автомат. Это невозможно..." – отметил он.

Глава МВД рассказал хронологию событий: трое иностранных журналисты пришли снимать бронепоезд, им это позволили террористы. Они поехали несмотря на запрет посла Италии в Украине.

"Там они начали фотографировать и по ним начали стрелять со стороны завода "Зевс". Там были террористы с автоматами, начался минометный огонь. Минометы были у террористов, они неоднократно показывали их там, стреляя по ВСУ", – подчеркнул Аваков.

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