Муженко озвучил план и условия возможного вторжения РФ в Украину

В случае возможного вторжения России в Украину атака начнется с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а не аннексированного Крыма.

Об этом в эфире программе "Вечерний тепловизор" рассказал бывший начальник Генштаба Виктор Муженко. По его мнению, именно с Донбасса Москва может начать вторжение, привлекая наемных боевиков.

"Такие сценарии рассматривались, и есть соответствующие планы, каким образом должны действовать Вооруженные Силы в этой ситуации. Хотя я считаю, что начнется все не на Юге, начнется все на Востоке нашего государства…Это все может иметь место и быть реализовано не только на территории Луганской и Донецкой областей, но и на территории Запорожской, Херсонской областей в первую очередь", – отметил Муженко.

По его мнению, Россия может пойти на открытое вторжение только при ряде условий в Украине.

"В первую очередь, это хаос в Украине, паралич всех органов государственного управления, военного управления. Этому будет предшествовать мощная информационная операция. Она уже, я так считаю, проводится. Вторым этапом может быть разведывательная, диверсионная или специальная операции, и только после этого, когда будут созданы соответствующие условия, уже можно говорить о непосредственном вторжении регулярных войск Российской Федерации", – сказал Муженко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее командующий Военно-морских сил Украины Алексей Неижпапа сказал, что Украина готовится к возможному наступлению России с территории Крыма на Херсонскую область.

Также в Верховной Раде рассмотрят вопрос о возможном нападении России со стороны оккупированного Крыма в Херсонскую область.