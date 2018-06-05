Полиция покрывает пьяного водителя? История смертельного ДТП под Киевом

В расследовании дорожно-транспортных происшествий деньги и связи "решают" многое. Этим сегодня мало кого удивишь. Но бывают случаи, которые могут поразить "видавшего виды" обывателя. Возьмем такую ситуацию: водитель насмерть сбивает пешехода, скрывается с места происшествия, срывает номера и прячет авто. Полиция находит нарушителя, а вскоре выясняется, что водитель в уголовном производстве проходит в качестве свидетеля и в момент ДТП был трезвый, хотя два десятка свидетелей видели как мужчина пил. Абсурд? Ничуть.

Случай, который мы описали, произошел в марте этого года в селе Озера Бородянского района (всего в 40 км от Киева).

Журналисты OBOZREVATEL с самого начала следили за развитием событий. Мы поговорили с членами семьи погибшего мужчины и свидетелями жуткой аварии.

Невероятно, но результаты полицейского "расследования" начисто перечеркнули все, что нам рассказывали очевидцы трагедии. Расскажем подробнее.

"Если б муж остался, ничего бы не случилось"

Сияфар Новрузов Фото из семейного архива

Было 8 марта. Жительница Озер Ирина Новрузова в тот день сломала ногу. Позвонив своему мужу, 52-летнему Сияфару, Ирина попросила отвезти ее в больницу, где ей затем наложили гипс и отпустили домой. Дома супруги собирались поужинать, но Сияфар сказал, что заберет автомобиль, который оставил у магазина (находится в километре от дома).

"Перед уходом муж предложил покормить меня, но я сказала: "Вернешься, мы вместе поедим". Уже после я думала, что если бы он остался, ничего бы этого не случилось", - вспоминает Ирина последний разговор с мужем.

Минут через 15 женщина набрала номер Сияфара, но телефон не отвечал. Через несколько минут повторила попытку. Нет ответа. Ирина говорит, что у нее тогда и в мыслях не было, что с супругом может произойти что-то ужасное.

Нога в свежем гипсе - выйти поискать мужа Ирина не могла. Она позвонила в магазин, рядом с которым супруг оставил авто, и поинтересовалась, не появлялся ли Сияфар. Продавцы ответили, что нет. Но через некоторое время Ирине позвонила одна из продавщиц и сообщила, что Сияфара сбила машина.

Поначалу Ирина подумала, что муж получил травмы, начала спрашивать о самочувствии супруга, но звонившая ей женщина дрожащим от волнения голосом сказала, что ничего не сможет ей сказать.

Место происшествия

Место происшествия

Тащил по асфальту

Свидетели происшествия помогли нашим журналистам восстановить картину ужасного ДТП. Когда Сияфар Новрузов шел к магазину, его сбил микроавтообус (позже выяснилось, что это был бус Hyundai). Один из очевидцев, выгуливающий собаку, рассказал полиции, что видел как по дороге на высокой скорости проехал бус серебристого цвета. Момента ДТП очевидец не видел, но слышал, как авто что-то сбило и продолжило движение. Время происшествия совпадает с тем, когда Сияфар шел к магазину.

Автомобиль, сбивший Сияфара

Автомобиль тянул за собой пешехода, из-за чего его тело превратилось в кровавое месиво...

"Ноги и позвоночник мужа были сломаны, кости в ногах в разные стороны торчали, сами ноги были стесаны. Сияфар был сильным человеком, думаю, он цеплялся за тот автобус, но водитель продолжал ехать", - сдерживая слезы говорит Ирина.

Сияфар Новрузов

Сияфар Новрузов Фото из семейного архива

Мужчина скончался на месте происшествия, прибывшие врачи ничем не смогли ему помочь. Когда сын Сияфара Мурад узнал о серебристом бусе, то сразу заподозрил, кто мог быть за рулем. Он набрал номер одного из местных жителей 33-летнего Анатолия Побулавца и предложил встретиться.

"Я сказал, что мне нужно исключить его из списка подозреваемых, на что он ответил: "Можешь не исключать, это я", - рассказал Мурад.

Анатолий Побулавец

В дальнейшем водитель буса на звонки не отвечал. Также не получилась беседа с его тестем, к которому Мурад с друзьями поехал в надежде, что застанет дома Анатолия. Тесть водителя, бывший работник милиции города Буча, по словам Мурада, общался агрессивно.

"Он сказал нам: "Пошли вон, малолетки, я вас сейчас постреляю", а после закрыл перед нами калитку", - сказал молодой человек.

Прятал авто и менял показания

После ДТП микроавтобус нашли в соседнем селе у дома владельца - со снятыми номерами. Водитель, устроивший ДТП, ездил на авто по генеральной доверенности. Побулавец расплатился за машину, но право собственности не оформил.

По словам сына погибшего в ДТП мужчины, во время дачи показаний водитель сначала рассказал, что завез кума в Гостомель, а в Озера (домой) ехал сам. Но потом изменил показания - сообщил, что в момент ДТП ехал с кумом.

"Менял показания не единожды. Вначале признался, что сбил, затем, что его занесло, а после, что папа сам "выпрыгнул" перед машиной", - сообщил Мурад.

Любитель пьяных покатушек

По словам местных жителей, в момент совершения ДТП Анатолий Побулавец был без прав. Их у него забрала полиция в марте 2017 года, когда мужчина ездил пьяный. В Едином государственном реестре судебных решений наши журналисты обнаружили информацию об этом случае.

В постановлении Бородянского районного суда Киевской области указано, что 27 марта водитель Opel Kadett с номерным знаком 350-99 ВІ был задержан полицией за пьяное вождение. "Драгер" показал, что уровень алкоголя у мужчины составлял 2,27 промилле (при норме 0,2 промилле). Решением суда у водителя на год забрали права, а также обязали выплатить штраф - 10,2 тыс. грн.

Также в реестре судебных решений наши журналисты обнаружили еще одно постановление Бородянского райсуда, в котором указано, что 2 ноября 2015 года водитель Opel Kadett 350-99 ВІ задерживался опять-таки за вождение в нетрезвом виде. Правда, доказательств того, что за рулем был именно Анатолий Побулавец, у нас пока нет.

О том, что смертельное ДТП в с.Озера Побулавец также совершил, будучи пьяным, журналистам OBOZREVATEL сообщили местные жители, которые видели, что мужчина употреблял спиртное, а затем сел за руль буса.

Есть и другие свидетели, утверждает сын погибшего. "Водитель действительно пил целый день. Среди свидетелей - один мой бывший одноклассник, который с ним выпивал и еще один мой знакомый", - рассказал Мурад.

"Нежданчик" от полиции

Казалось бы, что после рассказа очевидцев результаты экспертизы после ДТП должны будут лишь указать на то, какое количество алкоголя было в крови водителя Hyundai. Но… Через два с половиной месяца после трагедии с нашими журналистами связалась Ирина Новрузова, которая сообщила выводы экспертов.

"Они написали, что у мужа алкоголь был 1,08 промилле, а у водителя - ноль. Это при том, что мой муж в тот день не пил!", - рассказала Ирина.

Адвокат Новрузовых Олег Ненада считает, что в случае с расследованием дорожно-транспортного происшествия имеет место ангажированность работников полиции и прокуратуры.

"Человека сбили насмерть, при этом меру пресечения не приняли относительно лица, совершившего ДТП. Обычно водителю, который насмерть сбил человека, сбежал с места преступления, скрутил номера и пытался скрыть следы преступления, избирают меру пресечения. И как правило – взятие под арест. При этом у человека ранее забрали права за пьяное вождение. Также он после ДТП не оказал помощь пострадавшему, который, может, еще был живой, а также дает не правдивые показания", - рассказал адвокат.

Также, по его словам, на сегодняшний день Побулавцу не вручено подозрение и мужчина находится в статусе свидетеля.

OBOZREVATEL будет следить за развитием событий. В следующей публикации мы расскажем о других шокирующих фактах ДТП под Киевом.