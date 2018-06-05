Можно загреметь в тюрьму: раскрыта схема развода украинцев

Украинских моряков заманивают работать на яхты в Турцию - якобы возить и развлекать туристов, а на самом деле им приходится возить мигрантов в Грецию.

Об этом идет речь в материале OBOZREVATEL. В результате моряки оказываются в греческих тюрьмах и получают сроки от 20 до 70 лет.

В частности, муж Алены Ульяновой из Одессы Сергей в прошлом году нашел работу в Турции.

"После 2014 года с работой для моряков стало туго. Он матрос и раньше плавал на больших судах, все было хорошо. А тут в интернете нашел объявление – требуются моряки катать туристов на яхте вдоль берега Турции. С ним общались по Viber, попросили прислать документы. Он выслал и через некоторое время ему сказали, что он им подходит, выслали билеты на самолет в Турцию. Правда, договор не прислали. Когда он спросил о документах, пояснили, мол, вот приедете и все будет. И он спокойно туда полетел", - рассказала Алена.

Три месяца Сергей проходил там стажировку, учился водить и чистить яхту, а договора все не было. "Они говорили, мол, вот-вот. А однажды ночью его и капитана вызвали на яхту. Был шторм. Им дали координаты и сказали плыть в другую часть Турции. Сергей сначала не хотел, но его уговорили. Когда они подходили к нужной точке, у них стало подходить к концу топливо. Тогда им передали новые координаты, мол, там найдете топливо и заодно возьмете на борт трех человек", - сообщила Алена.

По ее словам, в нужной точке никакого причала не оказалось, поэтому к берегу Сергею пришлось плыть на шлюпке. Топлива он там не нашел, зато на берегу его встретили трое темнокожих людей.

"Тогда он понял, что что-то не то. Стал отказываться плыть дальше с ними, обратился к береговой охране, пытался объяснить в чем дело, но они его не слушали и их арестовали", - отметила Алена.

Сергей уже пять месяцев в тюрьме Греции. Следствие может длиться до 18 месяцев, и ему грозит срок 20 лет за перевозку нелегалов.

"Самое ужасное, что власти Греции не верят, что все эти схемы организовывают турки в связке с греками. Там считают, что все делают сами украинцы. Они и мигрантов ищут, и перевозку организовывают. Поэтому такие сроки", - говорит Алена.

Как сообщал OBOZREVATEL, появилось описание схемы мошенников с ОСМБ.