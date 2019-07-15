"Можно обменять на всех украинцев!" В ГПУ назвали важного для Путина заключенного

Скандальный главред "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский, которого судят за госизмену, важен для президента России Владимира Путина.

Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, напомнив, что 15 июля в 16:15 в Киеве состоится судебное заседание по его делу.

"Кирилл Вышинский важен для Путина. Он значит для Путина больше всех украинских пленных", – отметила она.

Вышинский в суде Скрин видео

По мнению Сарган, одного только Вышинского можно было бы обменять на:

24 военнопленных украинских моряка (почти 250 дней в плену, письма матерей, жен и детей не замечены Путиным, даже решение суда ООН немедленно выпустить украинский на свободу проигнорировано Путиным);

украинского журналиста Романа Сущенко (более 1000 дней в плену, письма жены и детей не замечены Путиным);

украинского режиссера Олега Сенцова (более 5 лет в плену, ни письма, ни акции мировых кинематографистов и актеров, ни массовые или одиночные протесты с требованием освободить Сенцова не замеченные Путиным).

Сарган предположила, что Вышинский официально по решению суда выйдет на свободу благодаря:

решению Конституционного суда "заботиться" о террористах и госизменщиков;

привезенному российским журналистом письму мамы и, пожалуй, маленькой записочки, которую передали в руки президенту.

"Потому что потом произошел и сам телефонный разговор между Владимиром и Владимиром", – заключила она.

Отметим, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова прибыла в Киев, чтобы поддержать Вышинского на судебном заседании.

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