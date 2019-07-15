Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"Можно обменять на всех украинцев!" В ГПУ назвали важного для Путина заключенного

Читать материал на украинском

Скандальный главред "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский, которого судят за госизмену, важен для президента России Владимира Путина.

Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, напомнив, что 15 июля в 16:15 в Киеве состоится судебное заседание по его делу.

"Кирилл Вышинский важен для Путина. Он значит для Путина больше всех украинских пленных", – отметила она.

Вышинский в суде

Вышинский в суде

Скрин видео

По мнению Сарган, одного только Вышинского можно было бы обменять на:

  • 24 военнопленных украинских моряка (почти 250 дней в плену, письма матерей, жен и детей не замечены Путиным, даже решение суда ООН немедленно выпустить украинский на свободу проигнорировано Путиным);

  • украинского журналиста Романа Сущенко (более 1000 дней в плену, письма жены и детей не замечены Путиным);

  • украинского режиссера Олега Сенцова (более 5 лет в плену, ни письма, ни акции мировых кинематографистов и актеров, ни массовые или одиночные протесты с требованием освободить Сенцова не замеченные Путиным).

Новости
"Это цирк!" Захарова закатила Украине истерику из-за пойманного пропагандиста

Сарган предположила, что Вышинский официально по решению суда выйдет на свободу благодаря:

  • решению Конституционного суда "заботиться" о террористах и госизменщиков;

  • привезенному российским журналистом письму мамы и, пожалуй, маленькой записочки, которую передали в руки президенту.

"Потому что потом произошел и сам телефонный разговор между Владимиром и Владимиром", – заключила она.

Отметим, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова прибыла в Киев, чтобы поддержать Вышинского на судебном заседании.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Тема
российская пропаганда
Персоны
Кирилл Вышинский Владимир Путин Лариса Сарган
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
23
1
Смешно
1
Интересно
4
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сало Уронили
Сало Уронили
а это как Темнейший скажет.моряков заберите пока они не отправились на южный берег Северного Ледовитого окиЯна
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2

Блоги / мнения

ads pixel