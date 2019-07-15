"Можно обменять на всех украинцев!" В ГПУ назвали важного для Путина заключенного

Скандальный главред "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский, которого судят за госизмену, важен для президента России Владимира Путина.
Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, напомнив, что 15 июля в 16:15 в Киеве состоится судебное заседание по его делу.
"Кирилл Вышинский важен для Путина. Он значит для Путина больше всех украинских пленных", – отметила она.
Вышинский в суде
Скрин видео
По мнению Сарган, одного только Вышинского можно было бы обменять на:
24 военнопленных украинских моряка (почти 250 дней в плену, письма матерей, жен и детей не замечены Путиным, даже решение суда ООН немедленно выпустить украинский на свободу проигнорировано Путиным);
украинского журналиста Романа Сущенко (более 1000 дней в плену, письма жены и детей не замечены Путиным);
украинского режиссера Олега Сенцова (более 5 лет в плену, ни письма, ни акции мировых кинематографистов и актеров, ни массовые или одиночные протесты с требованием освободить Сенцова не замеченные Путиным).
Сарган предположила, что Вышинский официально по решению суда выйдет на свободу благодаря:
решению Конституционного суда "заботиться" о террористах и госизменщиков;
привезенному российским журналистом письму мамы и, пожалуй, маленькой записочки, которую передали в руки президенту.
"Потому что потом произошел и сам телефонный разговор между Владимиром и Владимиром", – заключила она.
Отметим, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова прибыла в Киев, чтобы поддержать Вышинского на судебном заседании.
Как сообщал OBOZREVATEL:
5 мая 2018 года СБУ провела обыски в офисе издания "РИА Новости Украина", в результате которых был задержан Вышинский.
Против него открыли уголовное производство по статье "Государственная измена", также ему инкриминируют действия, направленные на свержение конституционного строя (ч.3 ст.109 УК Украины) и посягательство на территориальную целостность (ч.2 ст.110 УК Украины). Сам подозреваемый обвинения отрицает.
При обысках у Вышинского нашли российские государственные награды и паспорт гражданина РФ. Задержанный журналист в 2014 году получил российскую медаль "За заслуги перед отечеством" за освещение аннексии Крыма.
17 мая Херсонский городской суд арестовал Вышинского на два месяца без права на залог.
Позже он публично попросил лишить его гражданства Украины и предоставить российское.
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