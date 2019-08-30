Можно было спасти: в Украине от кори умер непривитый 5-летний мальчик

В Украине от кори умер 5-летний мальчик, которого не вакцинировали из-за противопоказаний. Он не смог преодолеть тяжелую болезнь.

Об этом сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья МЗ Украины на своем сайте. В семье погибшего сначала заболел его старший брат, который также не был привит, однако не имел никаких противопоказаний.

Представитель ЦОЗ Владимир Буруля в разговоре с BBC News Украина предположил, что, если бы родители позаботились о том, чтобы старшему ребенку вовремя сделали прививки, младшему удалось бы избежать болезни.

В Украине от кори умер 5-летний мальчик

По словам Бурули, Центр общественного здоровья не владеет информацией о состоянии брата умершего.

Единственный способ, при котором можно избежать заболевания корью людей с противопоказаниями к прививкам, – формирования в Украине коллективного иммунитета от кори.

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории Украины уже было несколько летальных случаев, вызванных этим заболеванием. Так, во Львове от осложнений кори умер ребенок с Мостиского района. Мальчику было 2 года 11 месяцев. Позже к Ровно через корь умер трехмесячный младенец — организм девочки не справился с осложнениями болезни.

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