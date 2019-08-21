Мост, перемирие и пленные: у Кучмы рассказали, о чем договорились в Минске

Режим перемирия на Донбассе, объявленный 21 июля 2019 года, имеет благоприятное воздействие на ситуацию с безопасностью в регионе.

Об этом на странице в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе, второго президента страны Леонида Кучмы Дарья Олифер. "Хотя, к сожалению, не обошлось без потерь", – подчеркнула она.

Отмечается, что дальнейшее бессрочное соблюдение режима тишины "особенно важно в контексте начала нового учебного года".

Олифер добавила, что украинская сторона проинформировала представителя ОБСЕ в ТКГ Мартина Сайдика по выполнению взятых на себя обязательств по завершению разминирования в районе моста в Станице Луганской и готовности начать ремонт перехода с первой половины дня 22 августа 2019 года.

"Однозначно, до начала восстановительных работ на мосту должно быть демонтировано блокпост НЗФ ОРЛО. В дальнейшем демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон в районе КПВВ "Станица Луганская" должен быть одновременным и зеркальным. Достигнута договоренность, что все работы по мосту должны проходить в тесной координации с СММ ОБСЕ", – сказано в сообщении.

В ТКГ также продолжается работа над взаимным освобождением удерживаемых лиц.

Еще одним из приоритетных вопросов является бесперебойное водоснабжение для всей территории Донбасса, что поможет улучшить гуманитарную ситуацию для всех жителей Донецкой и Луганской областей.

"Все участники подгруппы согласились, что большего внимания требует вопрос возврата украинской государственной и частной собственности на территории ОРДЛО, поскольку эта проблема является ключевой", – подытожила Олифер.

Иллюстрация. Переговоры по Донбассу в Минске Вести

Напомним, трехсторонняя контактная группа согласовала новое перемирие на Донбассе в ходе заседания в Минске 17 июля. В группе заявляли, что рассчитывают на установление "всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного" прекращения огня.

Как писал OBOZREVATEL, недавно российский пропагандист, политолог Алексей Рощин заявил, что Россия развязала войну на Донбассе якобы для того, чтобы вынудить Украину признать аннексию Крыма. На самом деле, по словам "журналиста", этот регион агрессору не нужен и даже наносит ущерб.

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