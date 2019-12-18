Погиб 3-летний ребенок: Мосийчук назвал имя организатором покушения на Соболева. Фото

Народный депутат 8-го созыва Игорь Мосийчуксообщил, что организатором покушения на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева оказался Юсуп Умарович Абуев.

МВД Украины разыскивает 25-летнего Абуева с 19 ноября 2019 года, сообщил он в своем Телеграм-канале.

Также "Dетектив-Info" со ссылкой на источники пишет, что Абуев организовал покушение на Соболева, в результате которого погиб 3-летний ребенок.

В судебном реестре и официальных базах данных есть информация об Абуеве. Так, 18 октября 2014 года полиция остановила его за рулем BMW для проверки. Тогда он признал, что накануне выпил пива, но отказался от прохождения соответственно до установленного порядка осмотра на выявление состояния опьянения. Тогда его подвергли административному взысканию в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на год.

Розыск Абуева

В 2016 году за рулем Jaguar XF он спровоцировал ДТП с автомобилем Honda CR-V на улице Большой Васильковской в Киеве. С него был взыскан штраф 340 грн.

С 19 ноября 2019 году Абуев находится в розыске. Его профиль есть в базе лиц, которые скрываются от правоохранителей. Согласно этой информации, уроженцу РФ, проживавшему по улице Замковецькой в Киеве, ранее судом была избрана мера пресечения в уголовном производстве. По этому делу Абуева подозревают в участии в составе организованной преступной группировки (ч. 1 ст. 255 УК Украины), похищении человека (ч. 3 ст. 146 УК Украины) и вымогательстве (ч. 4 ст. 189 УК Украины).

Юсуп Абуев Dетектив-Info

Добавим, что согласно реестру Абуев является одним из владельцев фирмы "Стилл Энерджи", что зарегистрирована в Киеве.

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