В Украине разоблачили злоумышленников, обещавших кандидатам назначение на должности глав ОГА в обмен на деньги (в общей сумме более 4 млн долларов).

Правонарушители заявляли, что у них якобы есть "связи" с высшим руководством страны – президентом, премьер-министром, главой Офиса президента, членами Кабмина и т.д. – и они могут посодействовать назначению. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

Так, за 1 млн 650 тысяч долларов подозреваемые обещали определенному кандидату кресло главы Житомирской областной государственной администрации. Мошенников задержали 25 февраля во время передачи части денег в 550 тысяч долларов.

ГПУ поймала мошенников, продающих кресла глав ОГА Коллаж

В этот же день правоохранители поймали при получении первой части денежных средств в сумме 350 тысяч долларов мужчину, который пытался завладеть мошенническим путем деньгами гражданина в сумме 3 млн 100 тысяч долларов за якобы содействие в назначении его председателем Николаевской ОГА.

Проводятся первоочередные следственные действия в уголовном производстве по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УК Украины.

Как писал OBOZREVATEL, ранее во время получения части взятки в общем размере 325 тысяч гривен ГПУ задержала и.о. директора госпредприятия "Закарпатский облавтодор" и начальника отдела его филиала.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!