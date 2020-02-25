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25 февраля • обновлено в 19:24
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Заявляли, что знакомы с Зеленским: задержаны мошенники, продававшие должности за $4 млн

1.7т
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В Украине разоблачили злоумышленников, обещавших кандидатам назначение на должности глав ОГА в обмен на деньги (в общей сумме более 4 млн долларов).

Правонарушители заявляли, что у них якобы есть "связи" с высшим руководством страны – президентом, премьер-министром, главой Офиса президента, членами Кабмина и т.д. – и они могут посодействовать назначению. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

Так, за 1 млн 650 тысяч долларов подозреваемые обещали определенному кандидату кресло главы Житомирской областной государственной администрации. Мошенников задержали 25 февраля во время передачи части денег в 550 тысяч долларов.

ГПУ поймала мошенников, продающих кресла глав ОГА

ГПУ поймала мошенников, продающих кресла глав ОГА

Коллаж

В этот же день правоохранители поймали при получении первой части денежных средств в сумме 350 тысяч долларов мужчину, который пытался завладеть мошенническим путем деньгами гражданина в сумме 3 млн 100 тысяч долларов за якобы содействие в назначении его председателем Николаевской ОГА.

Проводятся первоочередные следственные действия в уголовном производстве по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УК Украины.

 

Как писал OBOZREVATEL, ранее во время получения части взятки в общем размере 325 тысяч гривен ГПУ задержала и.о. директора госпредприятия "Закарпатский облавтодор" и начальника отдела его филиала.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Место
Украина
Теги
мошенники задержание взятка Кабинет министров Украины Офис президента Офис генерального прокурора Украины
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