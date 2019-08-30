"Моряки уже в Киеве": появились первые детали обмена пленными

Удерживаемые ранее в России моряки уже приехали в Киев в рамках российско-украинского обмена пленными
Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на родных одного из моряков. По их информации, родственников поставили в известность, что "моряки уже в Украине".
Однако, где именно, находятся освобожденные, пока не уточняется.
"Мы получили такую информацию и срочно выехали в Киев", – рассказал собеседник, отметив при этом, что "встреча в аэропорту не планируется".
Все детали освобождения украинских пленных читайте в нашей текстовой трансляции.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилась информация, что 35 украинских политзаключенных, которые незаконно удерживаются в России, должны вернуться на родину 30-31 августа.
Первым из украинских источников об этом на странице в Facebook написал новоизбранный генеральный прокурор Руслан Рябошапка (со ссылкой на сотрудницу Верховной Рады Украины Анну Исламову).
Затем СМИ сообщили, что ожидается прилет освобожденных украинцев в аэропорт "Жуляны". На данный момент там уже собралась пресса.
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