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Морской бой: Украину предупредили о нависшей опасности

12.1тЧитать новость на украинском

Если Украина не начнет немедленно действовать, она полностью потеряет Азов.

Такое мнение высказал президент Фонда Джеймстаун Глен Говард, передают "Факты". "Это почти поздно. У вас есть "Гюрзы" и артиллерийские катера, которые находятся в Одесском порту. Поместите их на трейлеры и перевезите по суше к Азовскому морю. Однако таких трейлеров у вас нет, правительство не хочет тратить деньги на их покупку", - объяснил он.

При этом эксперт заявил, что Украина не сможет самостоятельно отбить атаку России с моря.

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"Защитите Бердянск, поговорите с Соединенными Штатами, договоритесь о встрече на высоком уровне. Потому что как только российские военно-морские силы разместят свое вооружение на вашем берегу – украинская армия не сможет разгромить их артиллерией", - призвал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина не исключает силовой сценарий, если Россия попытается полностью заблокировать Азовское море. Однако, учитывая группировку военных кораблей РФ в регионе, решить проблему с помощью оружия, очевидно, не получится.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Объект
Азовское море
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Иппу Лох Лов
Иппу Лох Лов
Так что мешает загрузить все надувные матрасы ВМС окраины на Ан-225 "Мрия", сбросить вместе с командующими ими адмиралами над Азовским морем и показать таки России всю силу и мощь чубатых мореплавателей?
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