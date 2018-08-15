Морской бой: Украину предупредили о нависшей опасности

Если Украина не начнет немедленно действовать, она полностью потеряет Азов.

Такое мнение высказал президент Фонда Джеймстаун Глен Говард, передают "Факты". "Это почти поздно. У вас есть "Гюрзы" и артиллерийские катера, которые находятся в Одесском порту. Поместите их на трейлеры и перевезите по суше к Азовскому морю. Однако таких трейлеров у вас нет, правительство не хочет тратить деньги на их покупку", - объяснил он.

При этом эксперт заявил, что Украина не сможет самостоятельно отбить атаку России с моря.

"Защитите Бердянск, поговорите с Соединенными Штатами, договоритесь о встрече на высоком уровне. Потому что как только российские военно-морские силы разместят свое вооружение на вашем берегу – украинская армия не сможет разгромить их артиллерией", - призвал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина не исключает силовой сценарий, если Россия попытается полностью заблокировать Азовское море. Однако, учитывая группировку военных кораблей РФ в регионе, решить проблему с помощью оружия, очевидно, не получится.