"Mоmento mori": озвучены версии покушения на ректора из Тернополя

Полиция озвучила несколько версий покушения на ректора Тернопольского национального экономического университета Aндpея Кpысовaтого, в результате которого мужчине оторвало кисть.

Подробностями с журналистами во время брифинга в среду, 4 сентября, поделился начальник Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области Александр Богомол, пишет "Униан".

"Сейчас пострадавший еще не давал показаний. Следователи разрабатывают несколько версий: личной мести, вымогательства средств и через конфликты, связанные с землей университета", – рассказал он.

Покушение на ректора из Тернополя: озвучены версии

Богомол также уточнил, что по его данным, взрывчатку заложили при входе во двор дома Крысоватого около 2:00 ночи. Отмечается, что устройство было изготовлено очень профессионально.

"Его и заложить непросто. Сегодняшнее устройство дополнительно содержало куски проволоки и гвоздей, оно был направлен на причинение серьезных телесных повреждений", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Покушение на ректора произошло утром 4 сентября в ​​селе Петрикив возле Тернополя.

Недалеко от места взрыва нашли записку,которую могли оставить злоумышленники. В ней было послание для Крысоватого: "Привет от нас. Ректору моменто море. Momento mori".

Вскоре в сети появилось первое видео с места покушения.

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