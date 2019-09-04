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4 сентября • обновлено в 22:28
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"Mоmento mori": озвучены версии покушения на ректора из Тернополя

1.9т Читать материал на украинском

Полиция озвучила несколько версий покушения на ректора Тернопольского национального экономического университета Aндpея Кpысовaтого, в результате которого мужчине оторвало кисть.

Подробностями с журналистами во время брифинга в среду, 4 сентября, поделился начальник Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области Александр Богомол, пишет "Униан".

"Сейчас пострадавший еще не давал показаний. Следователи разрабатывают несколько версий: личной мести, вымогательства средств и через конфликты, связанные с землей университета", – рассказал он.

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Покушение на ректора из Тернополя: озвучены версии

Покушение на ректора из Тернополя: озвучены версии

Богомол также уточнил, что по его данным, взрывчатку заложили при входе во двор дома Крысоватого около 2:00 ночи. Отмечается, что устройство было изготовлено очень профессионально.

"Его и заложить непросто. Сегодняшнее устройство дополнительно содержало куски проволоки и гвоздей, оно был направлен на причинение серьезных телесных повреждений", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
Украина Тернополь
Тег
взрыв
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Да какие там могут быть версии???хабарник скорее всего много просил наверно
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Вопрос, откуда у ректора государственного университета такой маеток?
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